Doctor Who : Whoopi Goldberg veut être la première Docteur américaine

Whoopi Goldberg souhaite être la première Docteur américaine dans Doctor Who.

Whoopi Goldberg a un souhait et c’est d’être la première Docteur américaine dans Doctor Who. La star de Sister Act dit qu’elle comptait être la première femme Docteur avant que Jodie Whittaker soit castée.

Maintenant, avec des rapports suggérant que Whittaker est sur le point de quitter la série de la BBC, Goldberg lorgne à nouveau le rôle. « J’ai eu la chance d’en parler à Tom Baker – c’est le Docteur que je connais le mieux », a-t-elle déclaré à SFX Magazine.

« Pour moi, Tom Baker était le meilleur Docteur. Bien sûr, les plus jeunes Docteurs sont bons, mais quand il s’agit des Docteurs plus anciens, c’était toujours Tom Baker pour moi. »

« Je voulais être la première femme Docteur, mais ils en ont une », a-t-elle poursuivi. « Je lui ai dit : « J’adore l’idée d’un Doctor Who Américain ». J’essaie toujours de le faire. »

En 2019, Goldberg a déclaré à David Tennant dans son podcast qu’elle avait approché la BBC avec l’idée d’être la première femme Docteur. La BBC n’a pas exaucé le souhait de Goldberg et a plutôt opté pour Jodie Whittaker comme remplaçante de Peter Capaldi en 2018.

Doctor Who reste une série très british, mais qui sait un jour, il y aura peut-être un Docteur américain dans le rôle. Tout est possible avec ce personnage et ses régénérations.

En attendant de voir si le souhait de Goldberg se réalise un jour, elle joue actuellement dans la série The Stand. Quant à Doctor Who, la série reviendra au courant de l’année pour la saison 13.

Source : Digital Spy / Crédit ©DR/BBC