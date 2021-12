Spider-Man No Way Home : Tom Holland réagit à la rumeur Daredevil

Tom Holland réagit à la rumeur sur la présence de Daredevil dans Spider-Man No Way Home .

Parmi les nombreuses rumeurs qui courent sur le film Spider-Man No Way Home (en dehors de Tobey Maguire et Andrew Garfield), on compte celle sur la présence de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment confirmé que l’acteur Charlie Cox, qui a joué le justicier non-voyant pendant trois saisons sur Netflix, reviendra bientôt en tant que Daredevil dans le MCU. Matt Murdock pourrait-il devenir copain avec Spidey dans le MCU ?

Si Tom Holland n’adresse pas directement la rumeur et qu’il n’a vu que la saison 1 de la série, il dit avoir adoré Daredevil. « J’ai adoré Daredevil. J’ai vraiment, vraiment apprécié », dit Holland. « J’ai trouvé que Charlie Cox était excellent. Je pense que Vincent D’Onofrio a fait un travail fantastique en tant que Wilson Fisk. C’était vraiment cool de voir un côté plus sombre d’un personnage de Marvel. Cette scène de combat dans le couloir était spectaculaire. Je connais certains des cascadeurs qui ont construit cette séquence. J’ai pensé que c’était une super série. ».

Pour l’instant, les plans pour ramener Daredevil restent secrets, on ne sait toujours pas s’il sera dans No Way Home. Pour le moment, Tom Holland pense avec optimisme que Peter Parker fera tout son possible pour rester avec les amis qu’il a maintenant. « Je pense que nos personnages ont trop vécu les uns avec les autres pour laisser nos relations s’écouler », a déclaré Holland.

Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) et Electro (Jamie Foxx) sont parmi les visages familiers (de méchants) confirmés pour revenir dans Spider-Man: No Way Home,

Le film sort le 15 décembre en salle.

Source : Inverse / Crédit ©Marvel