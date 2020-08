Justice League : Premier aperçu du nouveau Steppenwolf de Zack Snyder

Zack Snyder partage un premier aperçu de la version repensée de Steppenwolf dans son film Justice League.

Zack Snyder continue de travailler sur sa version de Justice League et à quelques jours de la convention virtuelle DC Fandome, le réalisateur partage une nouvelle image. Sur le réseau social Vero, il a dévoilé une version repensée du méchant Steppenwolf. Il s’agit d’une version basse résolution mais Snyder promet une version HD pour bientôt.

Steppenwolf a déjà fait une apparition dans la version sortie en salles en 2017 de Justice League, et il est clair que la version du personnage que Snyder entend présenter sera très différente, du moins en termes de look.

Steppenwolf n’est pas le seul méchant du film puisque Snyder a l’intention d’introduire Darkseid qui a été retiré de la version terminée par Joss Whedon.

Au casting de Justice League on trouve Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams (Lois Lane), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Jesse Eisenberg (Lex Luthor) et JK Simmons en tant que commissaire Gordon.

Le film est la troisième partie de la trilogie de films DCEU réalisée par Zack Snyder qui a commencé avec Man of Steel et s’est poursuivie avec Batman V Superman.

Justice League sortira en 2021 sur HBO Max.

