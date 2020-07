Blindspot saison 5 : L’histoire de Jane arrive à sa fin (spoilers et promo du final)

Découvrez la promo du 100è et dernier épisode de Blindspot et découvrez qui est mort dans les deux avant derniers épisodes. Spoilers.

Blindspot fut un sacré grand huit. La série arrive bientôt à sa fin avec le final qui sera diffusé dans deux semaines sur NBC. Cette semaine, la chaîne américaine a diffusé deux épisodes qui étaient plein de rebondissements et ont vu la mort de quelques personnages.

Premièrement, rassurez-vous, Patterson est en vie. La semaine dernière, la fin de l’épisode donnait l’impression qu’elle était morte dans une explosion mais ce n’est pas le cas, elle a réussit à s’échapper. Tous les autres s’étaient fait attraper par Madeline et étaient en salles d’interrogation.

Avec l’aide de Boston, Patterson est entrée dans les locaux du FBI pour libérer son équipe et trouver des preuves contre Madeline. Pour faire court, elle réussit à trouver des preuves compromettantes contre Madeline et les libre à la presse, ce qui pousse cette dernière à s’échapper. Zapata arrive à intercepter l’avion de Madeline mais étant la sorcière qu’elle est, elle décide de partir en ses termes et se suicide.

Honnêtement, ce suicide est une déception. Après avoir monté ce personnage en puissance et en avoir fait la méchante à abattre, la série se dérobe avec un suicide qui retombe à plat. C’est trop facile de la faire se suicider, elle n’a pas payé, il n’y a aucun satisfaction avec cette fin pour ce personnage.

Mais les choses ne s’arrêtent pas à la mort de Madeline puisque l’autre méchante de la saison, Ivy Sands, est sur le point de tout faire sauter. L’équipe est à sa recherche après qu’elle se soit servi de Boston pour retrouver le ZIP et mettre le plan diabolique de Madeline à exécution.

La série a aussi perdu un autre personnage : Weitz. Alors qu’on pensait qu’il était parti en laissant tout le monde derrière lui, il revient pour les aider et prend une balle durant une fusillade. Weitz a toujours été un personnage avec qui on ne savait jamais vraiment su quel pied danser mais il a prouvé sa loyauté à la fin. Il faisait partie des bons.

Et pour finir, l’insupportable avocat Richard Shirley est mort d’une balle dans la tête, tué par Ivy après qu’il ait trahi Madeline et a donné ce qu’elle voulait à Ivy Sands.

A la fin de l’épisode 10, Jane se retrouve bloquée et le ZIP se déclenche libérant le gaz qu’il contient. Il est ainsi possible qu’elle perde à nouveau perdu la mémoire et revienne au point de départ de la série. Kurt a tenté de la sortir de là, mais elle ne voulait exposer personne d’autre. Il assiste impuissant au sacrifice de Jane mais elle vient peut être de sauver la ville entière de New York. Cependant, le combat n’est pas terminé, Ivy Sands est toujours en liberté et elle est dangereuse.

Est-ce que le créateur Martin Gero a vraiment laissé son personnage principal se sacrifier ? Est-ce qu’on va reparti à la case départ avec une Jane amnésique ? Pour savoir de quoi il en retourne, il faudra attendre deux semaines puisque le final sera diffusé que le 23 juillet prochain.

Notez que ce dernier épisode de Blindspot sera également le 100ème de la série.

Blindspot saison 5 – Promo finale – Episode 100

Crédit ©NBC