American Horror Story saison 12 : Zachary Quinto annonce son retour et fait l’éloge de Kim Kardashian

Zachary Quinto annonce son retour dans American Horror Story et fait l’éloge de Kim Kardashian.

L’un des acteurs préférés des fans d’American Horror Story, Zachary Quinto, qui est apparu dans les saisons 1, 2 et 11 de la série d’anthologie d’horreur, a révélé lors de la première de son nouveau film He Went That Way au Festival du Film de Tribeca, qu’il reviendrait à la série dans sa 12e saison à venir.

« J’ai fait une apparition sur cette saison d’American Horror Story« , a déclaré Quinto aux journalistes, selon PEOPLE, à propos de la nouvelle saison, qui est sous-titrée Delicate et qui mettra en vedette Emma Roberts et Kim Kardashian.

« J’ai pu la rencontrer », a déclaré Quinto à propos de Kardashian. « Elle était si adorable et chaleureuse et vraiment, je ne pense pas qu’elle ait besoin de mes conseils. »

Il a ajouté que Kardashian « semblait vraiment dans son élément, et j’ai été vraiment impressionné par son ouverture d’esprit. J’ai vraiment hâte de voir cette saison, car je pense qu’elle va faire un travail formidable. »

Pour le moment, les détails sur le rôle de Kardashian dans AHS sont gardés secrets, mais le co-créateur de la série, Ryan Murphy, a précédemment déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait été écrit spécialement pour elle. « Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille AHS », a déclaré Murphy.

Il a ajouté : « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant spécialement pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait. »

Cette nouvelle saison d’American Horror Story sera entièrement supervisée et écrite pour la première fois par Halley Feiffer. Pour la première fois dans l’histoire de la série, la saison sera basé sera basé en partie sur un roman, Delicate Condition de Danielle Valentine, qui sortira en août.

American Horror Story: Delicate est actuellement prévu pour une diffusion estivale également, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été révélée.

Source : People / Crédit ©FX