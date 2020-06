Marvel : Linda Cardellini veut un film sur l’épouse de Hawkeye

Linda Cardellini, qui incarne Laura Barton, l’épouse de Hawkeye dans la saga Avengers de Marvel, veut son propre film.

Même si on ne l’a pas beaucoup vu dans les films, Linda Cardellini fait partie du MCU. L’actrice incarne Laura Barton, la femme de Clint Barton aussi connu sous le nom de Hawkeye.

Récemment interviewée par Collider, l’actrice a partagé son souhait de devenir une part plus proéminente de la franchise Marvel. Evidemment, elle sait que c’est quasi impossible mais elle aimerait un film sur son personnage.

« Je veux dire, vous savez, c’était une de ces choses où j’ai été en quelque sorte amenée dans cet univers et c’est vraiment son propre univers. C’est sa propre entité avec ce fandom qui est incroyable et en faire partie, je ne sais pas, c’est assez amusant. (…) Je veux dire, est-ce que j’aimerais voir un film de Laura Barton ? Bien sûr ! Mais je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les gens sont plus intéressés par les super-héros. »

Linda Cardellini n’a pas tort, ce serait difficile de vendre un film sur la femme de Hawkeye mais l’idée d’un film ou même d’une série sur les compagnes et les compagnons des super-héros n’est pas inintéressante. Après tout, ce n’est pas facile d’être marier à quelqu’un qui risque constamment sa vie pour sauver le monde. On pourrait avoir leur point de vue sur la situation.

Qui sait, Laura sera peut-être un personnage dans la série Hawkeye en préparation pour Disney+. Pour le moment, les détails sur cette série restent secrets. On sait simplement qu’elle sera centrée sur une jeune femme héritière de Hawkeye et que Jeremy Renner reprendra son rôle.

En attendant de voir si Linda Cardellini reprendra son rôle de Laura Barton, elle est à voir dans la série Dead to Me sur Netflix et dans le film Capone de Josh Trank qui sortira prochainement en France.

Source : Collider / Crédit ©Marvel