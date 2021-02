Black Panther 2 : Michael B.Jordan ferait-il son retour ?

Quand on est un super héros chez Marvel, il est très facile de mourir et de refaire surface. Un super pouvoir qui annoncerait la présence de Michael B Jordan, le méchant Erik Killmonger, dans Black Panther 2.

Mort à la fin de son combat contre T’Challa ( Chadwick Boseman ), Marvel Studios pourrait bien ressusciter Erik Killmonger dans Black Panther 2. Faire revenir les morts parmi les vivants est devenu pour les studios et les comics (presque) une tradition.

Ce ne serait pas une véritable surprise pour les fans de revoir à nouveau Erik Killmonger à l’écran dans Black Panther 2. Introduit en 2018 dans le premier volet de Black Panther, Erik Killmonger est un personnage multiple à l’histoire complexe faisant de lui non pas un méchant, mais un anti-héros.

Pour comprendre ce protagoniste, il faut remonter à l’histoire de l’esclavage et la colonisation à l’encontre du peuple afro-américain. Erik Killmonger est un enfant pauvre, noir, sans père qui erre dans les rues d’Oaklan au début des années 90. Une période où le racisme est bien installé en Amérique et dans le reste du monde.

Killmonger prend connaissance de Wakanda, et son potentiel ainsi que technologie, et décide d’agir en souhaitant ré-ouvrir Wakanda au reste du monde au profit du peuple noir afin qu’ils puissent eux aussi avoir accès aux nouvelles technologies. Mais plus que de justice le personnage rêve de vengeance.

La guerre est déclarée, mais le personnage de Michael B.Jordan sera tué par T’Challa par une blessure mortelle. La voie de la guérison s’offre à lui, mais ce dernier décline estimant que « la mort valait mieux que l’esclavage ». Une mort qui nous laisse dans le doute d’un soi-disant retour de Michael B.Jordan.

Quel personnage pour diriger le royaume ?

Pour le moment peu d’informations ont été diffusées concernant Black Panther 2. Les fans sont toujours dans l’attente pour connaître l’identité de celui ou de celle qui reprendra le flambeau de l’acteur Chadwick Boseman, décédé le 28 août 2020, à l’âge de 43 ans suite à un cancer du côlon.

À ce jour, deux théories s’offrent à nous : un rôle plus important pour Shuri (Letitia Wright) la sœur du génie T’Challa ou la résurrection d’Erik Killmonger à l’aide des avancées médicales de Wakanda lui offrant la possibilité de corriger ses erreurs du passées.

L’acteur Michael B. Jordan s’est exprimé sur l’éventuel retour de son personnage « C’est quelque chose qui me tient à cœur pour de nombreuses raisons évidentes. C’était une année difficile de perdre un proche et dévastatrice pour la franchise. Ils cherchent à faire ce qu’il serait le mieux pour la suite. Mais j’ai créé une véritable famille et si jamais j’ai la possibilité de revenir je le ferais ».

En attendant de voir Black Panther 2 sur les écrans en juillet 2022, l’affiche officielle du film est prévue pour juillet 2021.

Source Photo : movieweb