Marvel : Les séries de Netflix font officiellement partie de la chronologie du MCU

Marvel intègre officiellement les 6 séries Netflix du « Defenderverse » dans la nouvelle chronologie du MCU sur Disney+.

Disney a confirmé la canonicité de six séries Netflix Marvel grâce à la dernière mise à jour de la chronologie du Marvel Cinematic Universe sur Disney+.

Pendant des années, le placement des séries Marvel produites par comme Daredevil et The Punisher sur la chronologie du MCU a été un sujet brûlant parmi les fans, principalement parce que les propres films de Marvel Studios n’ont jamais été connectés ni référencés à aucun des événements qui ont eu lieu dans lesdites séries.

Les choses sont devenues plus confuses lorsque des personnages du « Defenderverse » de Netflix ont commencé à apparaître dans des projets MCU comme Matt Murdock de Charlie Cox dans She-Hulk et Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio dans Hawkeye.

Cependant, alors que des titres comme Echo récemment publié et le prochain Daredevil: Born Again commencent à remettre ces personnages au premier plan, Disney a finalement précisé que ces histoires faisaient partie intégrante du MCU.

Alors que la série Echo de Marvel Studios vient d’arriver sur Disney+, les six séries Netflix Marvel, c’est-à-dire Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders et The Punisher, ont été ajoutées à la chronologie officielle du MCU.

La chronologie – qui est constamment mise à jour avec chaque nouveau projet sur Disney+ – intègre désormais Daredevil et Jessica Jones entre I Am Groot et Avengers l’ère d’Ultron et met les événements de Luke Cage, Iron Fist et The Defenders juste avant Civil War. Quant à The Punisher, la série prend place entre Spider-Man Homecoming et Doctor Strange.

La semaine dernière, le producteur Brad Winderbaum avant confirmé que la série Daredevil de Netflix était finalement considérée comme canon au MCU.

A ce jour, les séries Agents of SHIELD et Runaways restent en dehors de la « Secret Timeline. »

Voici l’ordre chronologique des titres présents officiellement dans le MCU :

1. Captain America: The First Avenger

2. Agent Carter

3. Captain Marvel

4. Iron Man

5. Iron Man 2

6. L’Incroyable Hulk

7. Thor

8. The Avengers

9. Thor: Le Monde des Ténèbres

10. Iron Man 3

11. Captain America: Le Soldat de l’Hiver

12. Les Gardiens de la Galaxie

13. Les Gardiens de la Galaxie 2

14. I Am Groot

15. Daredevil

16. Jessica Jones

17. Avengers: L’ère d’Ultron

18. Ant-Man

19. Luke Cage

20. Iron Fist

21. Defenders

22. Captain America: Civil War

23. Black Widow

24. Black Panther

25. Spider-Man: Homecoming

26. The Punisher

27. Doctor Strange

28. Thor Ragnarok

29. Ant-Man et la Guêpe

30. Avengers Infinity War

31. Avengers Endgame

32. Loki

33. What if… ?

34. WandaVision

35. Falcon et le Soldat de l’Hiver

36. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

37. Eternels

38. Spider-Man Far From Home

39. Doctor Strange Multiverse of Madness

40. Hawkeye

41. Moon Knight

42. Black Pather Wakanda Forever

43. Echo

44. She-Hulk

45. Miss Marvel

46. Thor Love and Thunder

47. Werewolf by Night

48. Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes

49. Les Gardiens de la Galaxie 3

50. Secret Invasion

51. The Marvels