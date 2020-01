Doctor Strange 2 : Scott Derrickson quitte la réalisation

Scott Derrickson ne réalisera finalement pas le film Doctor Strange in the Multiverse Madness.

Après avoir réalisé le premier Doctor Strange, Scott Derrickson devrait revenir derrière la caméra pour le second volet. Finalement, il ne réalisera pas le film pour des raisons de différends créatifs.

Sur Twitter, Derrickson a lui-même annoncé la nouvelle à ses followers : « Marvel et moi avons mutuellement convenu de nous séparer pour Doctor Strange: In the Multiverse of Madness en raison de différends créatifs », a tweeté Derrickson jeudi après-midi.

Il dit tout de même resté producteur exécutif du film : « Je suis reconnaissant de notre collaboration et je resterai en tant que producteur exécutif.»

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Dans son propre communiqué, Marvel Studios a confirmé que la société et Derrickson « se sont séparés à l’amiable pour Doctor Strange : In the Multiverse of Madness en raison de différends créatifs. Derrickson restera en tant que producteur exécutif et nous restons reconnaissants à Scott pour ses contributions au MCU. »

Selon Variety, la production du film, qui démarre au mois de mai, ne devrait pas avoir de retard. Marvel est sur le coup et cherche un nouveau réalisateur.

Avec Benedict Cumberbatch de retour dans le rôle titre, Doctor Strange : In the Multiverse of Madness sera en salles en mai 2021.

Source : EW / Crédit ©Marvel