Marvel : Kevin Feige tease l’arrivée imminente des X-Men

Avec The Marvels en salles cette semaine, Feige fait allusion à l’arrivée de X-Men dans le MCU.

Depuis que Disney a acquis les catalogues cinématographiques et télévisuels de Fox en 2019, les fans ont spéculé sur comment et quand Marvel pourrait intégrer les X-Men dans l’univers cinématographique Marvel en cours. Une série animée, X-Men ’97, sera lancée sur Disney+ l’année prochaine, mais jusqu’à présent, l’équipe emblématique de super-héros n’est encore apparue dans aucun projet d’action réelle de manière significative.

Maintenant, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, taquine leur arrivée, laissant entendre que les mutants préférés de tous pourraient arriver « bientôt ».

« Les X-Men sont aussi solides, aussi riches et dotés d’un concept de personnages aussi génial qu’il existe », a déclaré Feige dans une récente interview sur le tapis rouge avec Entertainment Tonight. « Il y a le retour de la série animée l’année prochaine, ce qui nous passionne beaucoup. J’ai vu de nouveaux épisodes finaux aujourd’hui, qui vous ramènent vraiment au cœur de qui sont les X-Men et à ce feuilleton que ces personnages représentent. »

Il ajoute : « Et puis en live-action, les gens verront. Peut-être bientôt. » Ce commentaire arrive alors que The Marvels est en salles et met clairement des choses en place pour le futur des X-Men dans le MCU.

Feige lui-même a une longue histoire avec les X-Men : au début de sa carrière de producteur, il a travaillé sur X-Men, X2 et X-Men : The Last Stand, et il a longtemps cité les mutants de Marvel comme certains de ses personnages de bandes dessinées préférés.

Pendant des années, le studio rival Fox détenait les droits sur tous les personnages X-Men de Marvel, les gardant séparés du MCU appartenant à Disney. L’acquisition de 2019 a regroupé les deux sous la même enseigne, et depuis lors, Marvel a lentement commencé à introduire des personnages et des concepts mutants. La série Miss Marvel Disney+ de l’année dernière a confirmé que Kamala Khan (Iman Vellani) est une mutante, et prochainement, Ryan Reynolds et Hugh Jackman joueront dans Deadpool 3, le premier film Deadpool sorti par Disney.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©Fox/Disney