Red Notice : Image et date du film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot

Découvrez une première image et la date du film Netflix Red Notice avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot.

Dwayne Johnson a annoncé la date de sortie du 12 novembre pour le nouveau film Netflix Red Notice, dans lequel il joue aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot. Il qualifie Red Notice comme « le plus gros investissement de tous les temps » par la plateforme de streaming.

Apparemment, il n’exagère pas puisque selon des rapports précédents, ce serait l »un des films les plus chers de Netflix. Rien que les salaires de Johnson et Gadot s’élèverait chacun à 20 millions de dollars et celui de Reynolds serait aussi dans ces chiffres. Le film aurait couté pas loin de 200 millions de dollars à la plateforme.

Sur la première image, on découvre le trio star en tenue de soirée

View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

Synopsis : Interpol déclenche une ‘Alerte Rouge’ pour traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde. Mais lorsqu’un braquage des plus audacieux réunit le meilleur profiler du FBI (Dwayne Johnson) et deux criminels rivaux (Gal Gadot, Ryan Reynolds), nul ne peut prédire l’issue de l’opération…

A la réalisation, on trouve, Rawson Marshall Thurber.

Crédit ©Netlix