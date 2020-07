Wolverine : Le co-réalisateur d’Avengers Endgame pense que Marvel devrait attendre de le recaster

Le co-réalisateur d’Avengers Endgame pense que Marvel devrait attendre avant de recaster Wolverine.

Le co-directeur de Avengers: Endgame, Joe Russo, pense que Marvel Studios devrait attendre un peu avant de lancer un nouveau Wolverine. Hugh Jackman est l’acteur qui a donné vie au personnage sur grand écran, et pour beaucoup, il est toujours le seul homme pour le rôle.

Disney a acquis les studios Fox l’année dernière, ce qui a ramené toutes les propriétés de Marvel Fox aux studios Marvel, y compris Wolverine et le reste des X-Men. Même avant l’annonce officielle de l’accord, les fans du MCU rêvaient déjà de voir Jackman revenir à ce rôle et le voir aux côtés des Avengers.

Jackman a déjà dit à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus incarner le personnage. Logan était son dernier film dans le rôle et il est prêt à laisser la place à un autre. Pour le moment, Marvel n’a rien dit sur l’arrivée de Wolverine au sein du MCU mais c’est clairement quelque chose qui arrivera dans le futur.

Lorsqu’on lui a demandé quels personnages il aurait aimé avoir accès, le co-réalisateur d’Avengers: Endgame, Joe Russo, a rapidement répondu Wolverine. Cependant, il ne pense pas que c’est quelque chose dans lequel les studios Marvel doivent se précipiter. Il explique :

« Je veux dire, Wolverine a toujours été l’un de mes personnages préférés. Incredible Hulk # 181 a été l’un des premiers comics que je me souvienne avoir collectionnée, qui était la première apparition de Wolverine, » dit-il.

Il ajoute : « Hugh Jackman a fait un travail incroyable avec ce personnage au fil des ans, et je pense qu’ils devraient faire une pause pendant un petit moment avant que quelqu’un d’autre ne s’y attaque. »

Joe Russo n’a pas complètement tort. L’interprétation de Jackman est trop fraîche pour voir quelqu’un d’autre reprendre le personnage. Attendre quelques années ne serait pas une mauvaise idée. Il y a d’autres personnages que Marvel pourrait exploiter avant de mettre un nouveau Wolverine sous les spotlights.

Hugh Jackman a récemment blagué sur le casting de Wolverine sur les réseaux sociaux en publiant une image de bébés jumeaux portant des grenouillères Wolverine. « Annulez la recherche d’un nouveau #Wolverine. Voici votre héritier et un remplaçant », a plaisanté l’acteur.

Call off the search for a new #Wolverine. Here’s your heir and a spare. @yencita09 https://t.co/UzUqdZzYTz

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 6, 2020