Rebel Moon : Anthony Hopkins rejoint le film de Zack Snyder

Anthony Hopkins rejoint Rebel Moon, le prochain film de Zack Snyder.

Zack Snyder se paie un oscarisé. Sir Anthony Hopkins vient de rejoindre Rebel Moon, le prochain film de Zack Snyder dans le cadre de son contrat avec Netflix.

Rebel Moon se déroule dans une colonie paisible au bord de la galaxie qui se retrouve menacée par les armées du régent tyrannique Balisarius, puis envoie une jeune femme (Sofia Boutella) au passé mystérieux chercher des guerriers des planètes voisines pour les aider prendre position.

Hopkins sera la voix de Jimmy, un robot de combat mécanisé JC1435 incroyablement sensible et ancien défenseur du roi tué. En plus de Sofia Boutella, il rejoint aussi Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Rhian Rees, Jena Malone, E. Duffy , Charlotte Maggi, Sky Yang et Staz Nair.

Rebel Moon est basé sur une vieille idée que Snyder a proposée à Lucasfilm il y a de nombreuses années pour un potentiel film Star Wars. Comme l’idée n’a jamais été retenue, Snyder a maintenant la possibilité non seulement de créer le film sur ses propres mérites, mais aussi de créer potentiellement sa propre franchise chez Netflix, si les choses se déroulent comme prévu.

Rebel Moon est la seconde franchise que Snyder développe pour Netflix. Après la préquelle de Army of The Dead, il travaille sur une suite ainsi qu’une série animée de sa franchise de zombies.

Source : Deadline / Crédit ©Getty Images