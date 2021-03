WandaVision : Un final excellent à l’image de la série (critique)

Critique du dernier épisode épique de WandaVision, première série du MCU de Disney+ qui remplie son contrat. SPOILERS.

WandaVision, c’est terminé. La première série Marvel sous la houlette de Kevin Feige a réussi son pari et se termine de manière épique, après huit semaines de spéculations et de théories en tout genre. Avec intelligence, Feige, la showrunner Jac Schaffer et le réalisateur Matt Shankman ont offert quelque chose de nouveau et de frais, tout en restant dans la continuité du MCU.

Dans cet épisode final, Wanda réalise qu’elle est bien Scarlet Witch (ou la Sorcière Rouge en VF). Agatha tente de lui voler ses pouvoirs mais clairement, Wanda est bien plus puissante qu’elle et elle réussit à la maitriser. Mais il est aussi temps pour Wanda de dire au revoir à Vision et à ses enfants dont l’existence est liée au Westview qu’elle a créé. Cependant, la fin de l’épisode laisse entendre que ce n’est peut être pas tout à fait la fin pour les jumeaux.

De son côté, avant de disparaitre pour de bon, Vision se bat contre le White Vision, l’arme créée par Hayward et SWORD pour éliminer Wanda et Vision. Vision réussit à maitriser sa version maléfique sans pour autant le détruire. Cela laisse donc entendre que cette version de Vision va continuer à exister d’une manière ou d’une autre dans le MCU.

Une histoire de deuil

Si WandaVision est une série sur une super-héroïne, c’est avant tout une série sur le deuil et la manière de le gérer. Wanda est une femme blessée qui a perdu tous ceux qu’elle aimait. La série lui permet de vraiment faire le deuil de la personne qu’elle aimait, de lui dire au revoir comme elle n’a pas pu le faire la dernière fois dans Avengers Infinity War. Cela lui permet aussi de revenir sur son passé pour pouvoir enfin aller de l’avant. C‘est une étape importante pour le personnage qui a besoin de passer par là pour devenir l’héroïne qu’elle est destinée à être.

Comme dit au début de la série, WandaVision est une série qui rend hommage à la télévision, aux sitcoms à travers les âges, à ce qui rassure chacun d’entre nous et nous rappelle des souvenirs. L’idée de placer la série dans d’autres séries est une idée de génie et quand on avance dans l’histoire, on comprend ce choix parce que c’est très personnel pour Wanda. Les sitcoms sont un refuge pour elle, c’est quelque chose qu’elle regardait avec sa famille et qui lui rappelle les moments heureux de son enfance. C’est un moyen pour elle de gérer son deuil et de canaliser sa peine.

Ode à la télévision

Si vous êtes un fan de télévision américaine, les épisodes de WandaVision qui reproduisent d’anciennes séries sont un vrai plaisir, car ils sont une lettre d’amour à la télévision elle-même. Wanda et Vision jouent un couple marié coincé dans un univers alternatif qui imite les sitcoms de télévision classiques à travers les décennies, de The Dick Van Dyke Show et Ma Sorcière Bien Aimée à The Brady Bunch en passant par Malcom et des séries plus récentes comme The Office et Modern Family. C’était un bon point de départ.

Les recréations intelligemment conçues de sitcoms vintage sont parfaites, avec des détails d’époque impeccables et une bonne dose de kitsch. Il y a une aussi étrange ambiance The Truman Show, avec des allusions à une sinistre force invisible orchestrant l’univers de la sitcom. Et il n’y a pas forcément besoin d’être un expert du MCU pour apprécier la série. Evidemment, certains téléspectateurs ne comprendront pas exactement tout ce qui se passait au début, mais Wanda ou Vision non plus, et franchement, les fans du MCU non plus. Personne ne se sent laissé pour compte parce que personne ne réalise exactement ce qui se passe au début.

Plusieurs niveaux de lecture

Au fur et à mesure que la série avance, on est investi, qu’on soit fan du MCU ou non. C’est ce qui fait la force de WandaVision. La série arrive à réunir un public vaste parce qu’elle contient plusieurs niveaux de lecture. Les novices de Marvel vont finir par comprendre parce que la série explique ce qu’il faut savoir et les fans aguerris ont tout un tas de trésor cachés qui les gardent investis de bout en bout.

Le choix de publier des épisodes chaque semaine était également intelligent parce même si c’est un peu frustrant, cela a fait parler et théoriser les gens, et ça a progressivement créé du suspense d’une manière qu’une sortie d’un coup n’aurait jamais pu avoir. On revient a ce qu’était la télé quand il fallait être présent chaque semaine devant son poste. Un autre clin d’oeil à la télé d’antan.

Clairement, la fin de la série est faite pour que l’aventure continue sur grand écran mais c’est aussi une fin satisfaisante pour la série parce que Wanda a fait son deuil. Evidemment, la scène post-générique indique qu’elle va probablement tenter de retrouver ses enfants quand elle rejoindra Doctor Strange dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quant à Monica, elle a une nouvelle mission qui va l’amener dans l’espace. On imagine ainsi qu’elle retrouvera sa « tante Carol » alias Captain Marvel.

La naissance d’une nouvelle héroïne

Wanda n’est pas la seule qui a eu une renaissance. Si Wanda est enfin devenue Scarlet Witch, Monica Rambeau a enfin eu ses pouvoirs. L’intégration de Monica était parfaite. Elle a eu droit à son origin story et elle aussi a dû faire face à un deuil difficile. Elle n’a peut-être d’ailleurs pas encore complètement fait le deuil de sa mère et elle semble avoir des affaires personnelles à régler avec Carol. On est attaché à elle et on a désormais hâte de la revoir dans le MCU.

Dès le départ, Monica fut un personnage attachant, une femme pleine de compassion qui n’a jamais douté de Wanda, même quand elle était Geraldine. Elle est rapidement devenue un personnage clé et son aventure ne fait que commencer. Elle rejoindra Carol Danvers dans Captain Marvel 2 et deviendra certainement la super-héroïne qu’on attend tous. Teyonah Parris était vraiment le meilleur choix pour incarner cette version adulte de Monica, elle la joue à merveille.

Pour finir Darcy et l’agent Woo furent une bouffée d’air frais dans cet univers. Ces deux personnages mériteraient même d’avoir leur propre spin-off tellement ils sont « magiques ». Ils furent la dose d’humour parfaite dont la série avait besoin dans le monde réel, mais ils sont aussi très efficaces dans leur travail et chacun a fait son boulot comme il faut.

Un produit télé brillant

Dans son ensemble, WandaVision n’a pas déçu. Si au départ on ne savait pas où on mettait les pieds, la série a rapidement trouvé son groove et nous a offert un brillant produit de télévision. Une série sur le deuil, une série de femmes, mais aussi une série héroïque dans laquelle la protagoniste principale finit par faire le bon choix. Son altruisme prend le dessus, elle lâche prise et embrasse la (bonne) sorcière qui est en elle. Mais Wanda est en personnage complexe et son pouvoir est si puissant qu’elle peut finir par être submergée à nouveau.

WandaVision contient d’excellentes performances, avec une profondeur émotionnelle et une portée bien au-delà de ce que vous pourriez attendre d’une soi-disant « série de comic books ». Elizabeth Olsen offre une de ses meilleures performances. Entre les scènes comiques et les scènes où elle revit son traumatisme, elle prouve sa versatilité en tant que comédienne. Quant à Paul Betanny, il arrive à être à la fois le papa gaffeur, le mari aimant et un être absolument brillant avec une étonnante intelligence émotionnelle qu’on n’attend pas forcément d’un synthézoïde. Il est bien plus humain que les hommes du SWORD. Et bien évidemment, Kathryn Hahn a été parfaite en Agatha Harkness.

L’intégralité de WandaVision est disponible sur Disney+.

