The Flash saison 6 : Hartley Sawyer renvoyé à cause de tweets racistes et misogynes

Hartley Sawyer, qui joue Ralph Dibney / Elongated Man, est renvoyé de The Flash après que des tweets racistes, homophobes et misogynes aient fait surface. Grant Gustin réagit.

Hartley Sawyer ne sera pas dans la saison 6 de The Flash. L’acteur qui incarne Ralph Dibney alias Elongated Man vient d’être renvoyé de la série. Des vieux tweets de l’acteur au contenu raciste, homophobe et misogyne ont fait surfaces et la production a décidé de le renvoyer.

« Hartley Sawyer ne reviendra pas pour la saison 7 de The Flash » déclarent Warner Bros TV, The CW, Berlanti Production et le showrunner Eric Wallace dans un communiqué conjoint. « En ce qui concerne les publications de M. Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne tolérons pas les remarques désobligeantes qui ciblent toute race, origine ethnique, nationalité, sexe ou orientation sexuelle. De telles remarques sont contraires à nos valeurs et politiques, qui s’efforcent et évoluent pour promouvoir un environnement sûr, inclusif et productif pour nos employés. »

Les tweets en question ont été publiés avant que Sawyer ne rejoigne The Flash en 2017 et datent de 2012-2014. Son compte Twitter a été supprimé, cependant, il existe encore des captures d’écran des tweets sur Internet.

Parmi eux, il y avait des références à l’agression sexuelle : « Quand j’étais gamin, une de mes activités préférées était d’enlever des femmes sans-abri et de leur couper les seins ». Il a aussi eu des commentaires racistes : « La seule chose qui m’empêche de faire des choses légèrement racistes est la connaissance qu’Al Sharpton ne cesserait jamais de se plaindre de moi « , et des remarques sexistes : « Choses où seules les femmes devraient être: les projections de twilight, les cabinets de gynécologues et des Porsche ».

Après le communiqué en commun avec la production, le showrunner Eric Wallace a posté un message sur Twitter : « Ce matin, beaucoup d’entre vous ont appris que Hartley Sawyer ne reviendrait pas pour la saison sept de THE FLASH. Concernant ses tweets sur les réseaux sociaux, ils m’ont brisé le cœur et m’ont rendu fou de rage », a écrit Wallace.

Il ajoute : « Et ils sont révélateurs du problème plus vaste de notre pays. Parce qu’à l’heure actuelle, notre pays accepte et protège toujours le harcèlement continuel – inconscient ou autre – terrorisant et brutalisant les Noirs, ce qui est bien trop souvent fatal. C’est pourquoi notre pays se lève encore une fois et crie «ASSEZ ! et descend dans la rue pour provoquer un changement actif. »

Après avoir promis d’avoir plus de gens de couleur dans la série, Wallace a ajouté : « A ceux qui ne savent toujours pas pourquoi tant d’Américains sont descendus dans la rue pour faire connaître leur voix, je vous demande de considérer ceci: chaque fois la vie d’un Noir est harcelée ou qu’ils sont tués, comme dans le cas de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et bien d’autres, notre pays tout entier se fracture et s’éloigne de plus en plus de toute autorité morale que nous prétendons souvent avoir dans le monde. »

My statement regarding Hartley Sawyer and THE FLASH. pic.twitter.com/hni0MxOWZU — Eric Wallace (@ewrote) June 8, 2020

Le 30 mai dernier, Sawyer a présenté ses excuses dans un long message sur Instagram : « Mes paroles, sans rapport avec une intention d’humour, étaient blessantes et inacceptables. J’ai honte d’avoir été capable de ces horribles tentatives d’attirer l’attention à ce moment-là. Ce n’était pas un comportement acceptable », a-t-il dit. « Je suis incroyablement désolé, honteux et déçu de moi-même pour mon ignorance à l’époque. Je veux être très clair : cela ne reflète pas ce que je pense ou qui je suis maintenant. »

Grant Gustin, la star de The Flash s’est exprimé sur la situation et se dit « attristé et en colère. » L’acteur a posté le message de Wallace et dit : « Je n’ai pas grand-chose à ajouter car les pensées d’Eric sont exprimées avec tant d’éloquence et de puissance. Je dirai que j’ai été choqué, attristé et en colère quand j’ai vu les tweets. Les mots comptent. »

Pour le moment, on ne sait pas comment le départ du personnage sera géré dans The Flash. La série commençait à peine à explorer la relation de Ralph avec Sue Dearbon, qu’il est destiné à épouser.

The Flash revient en 2021 sur la CW.

Source : THR et EW / Crédit ©CW