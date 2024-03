Fallout : Bande-annonce de la série Prime Video basée sur le jeu vidéo

Découvrez la bande-annonce de la série Fallout, basée sur la célèbre franchise de jeu vidéo, produite par les créateurs de Westworld.

Prime Video dévoile la bande-annonce officielle de la série post-apocalyptique Fallout, basée sur la franchise de jeux vidéo rétro-futuristes. La bande-annonce cinématographique de la série reprend l’univers et l’humour noir caractéristique du jeu.

On y découvre Lucy (Ella Purnell), une habitante de l’Abri, luttant pour s’adapter au monde hostile des Terres désolées irradiées et les personnages de Moldaver (Sarita Choudhury) et Ma June (Dale Dickey).

La bande-annonce et une nouvelle affiche ont également révélé que les huit épisodes de la série seront diffusés le 11 avril sur Prime Video, soit un jour plus tôt que ce qui avait été annoncé précédemment.

Basée sur l’une des plus grandes franchises de jeux vidéo, Fallout est l’histoire de nantis et de démunis dans un monde où il n’y a presque plus rien à posséder. Deux cents ans après l’apocalypse, les gentils habitants des luxueux abris antiatomiques sont contraints de retourner dans le paysage d’enfer irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux. Ils sont choqués de découvrir l’univers incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend.

Le casting comprend Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation) et Walton Goggins (The Hateful Eight). Ainsi que Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (New York : Unité Spéciale) et Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time).

La série est produite par Kilter Films et les producteurs exécutifs Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld). Nolan a réalisé les trois premiers épisodes. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner sont producteurs exécutifs, scénaristes et co-showrunners.

Fallout – Bande-annonce