House of the Dragon saison 2 : le mois de diffusion révélé

House of the Dragon devrait revenir cet été pour sa seconde saison.

Le mois de sortie de la saison 2 de House of the Dragon a été révélé, confirmant le calendrier du retour de la série.

La saison 2 continuera là où la saison 1 s’est arrêtée, reprenant alors que Rhaenyra Targaryen décide de s’engager dans une guerre avec Alicent Hightower. Il avait déjà été révélé que le spin-off de Game of Thrones reviendrait cet été, cependant, aucune date de sortie n’avait été confirmée.

Maintenant, Variety rapporte que la saison 2 de House of the Dragon arrivera sur HBO en juin de cette année. J.B. Perrette, directeur de Warner Bros. Discovery, a partagé cette nouvelle lors d’une interview lors de la conférence Technology, Media and Telecom de Morgan Stanley.

Cela signifie que la série reviendra moins de deux ans après le début de la saison 1 qui avait été lancé le 21 août 2022. Bien qu’il n’y ait pas encore de date précise pour le retour de la série, sa date de sortie au début de l’été signifie un été rempli de dragons et de guerre.

Alors que la saison 1 de la série fantastique comprenait 10 épisodes, la saison 2 n’en comportera que huit. Cependant, la série suivra le début de la Danse des Dragons, une guerre civile Targaryen qui mènera finalement à la disparition des dragons de Westeros pendant plus de 100 ans. Il y aura donc de quoi pleinement satisfaire les fans en se concentrant sur cet événement en particulier.

En attendant une date précise de sortie, House of the Dragon est disponible sur Prime Video via le Pass Warner.

Source : Variety / Crédit ©HBO