Deadpool & Wolverine : Vinnie Jones de retour en Juggernaut ?

Vinnie Jones dévoile s’il sera de retour ou non en Juggernaut dans Deadpool & Wolverine.

Deadpool 3, alias Deadpool & Wolverine, va voir le retour de quelques anciens X-Men et autres personnages de Marvel, dont Elektra de Jennifer Garner. Parmi les personnages que certains fans espéraient peut-être revoir, se trouvait Vinnie Jones dans le rôle du Juggernaut.

Alors va-t-il faire son retour ? La réponse est non. Vinnie Jones n’enfilera pas à nouveau la combinaison et le casque de Juggernaut. Il est confirmé qu’il ne fera pas partie de Deadpool & Wolverine.

S’adressant à Yahoo UK, Jones a déclaré qu’il avait été approché pour jouer Juggernaut dans le prochain film Deadpool & Wolverine, qui met en vedette Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Jones a joué pour la dernière fois Juggernaut dans X-Men : L’Affrontement Final.

Jones a déclaré qu’il ne pouvait pas faire face au « fardeau mental » lié à l’enfilage du costume.

« Curieusement, on m’a demandé de faire Deadpool, le nouveau et j’ai parlé au réalisateur et je lui ai dit que c’était un tel enfer d’enfiler ce costume mentalement et physiquement », a déclaré Jones. « Je veux dire, cela a aussi eu des conséquences mentales, parce que vous êtes dedans et vous ne pouvez rien faire de la journée, vous ne pouvez boire qu’avec une paille. Nous n’avons donc pas pu conclure un accord pour Deadpool [et Wolverine]. »

Jones a fortement critiqué X-Men : L’Affrontement Final, qu’il a qualifié de « désastre ». Il a affirmé que son rôle de Juggernaut était « dilué » et « pas le même rôle pour lequel il s’était engagé ».

Cependant, il aime Deadpool : « Mais Deadpool est plus ou moins mon film préféré de tous les temps. Je voulais vraiment le faire, mais ils n’avaient pas le budget pour me mettre dans le costume », a-t-il déclaré.

Deadpool & Wolverine est actuellement prévu pour une sortie en salles le 24 juillet 2024.

Source : Yahoo UK / Crédit ©Fox/Disney