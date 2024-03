The Walking Dead : Mise à jour sur Daryl Dixon, Dead City et The Ones Who Live

Le patron de la franchise The Walking Dead offre une mise à jour sur les saisons 2 de Daryl Dixon et Dead City et les chances d’une suite pour The Ones Who Live.

Les saisons 2 de Daryl Dixon et Dead City ont reçu des mises à jour de tournage du directeur du contenu de la franchise The Walking Dead, Scott M. Gimple.

Bien que la série originale se soit terminée en 2022, la franchise The Walking Dead se poursuit avec plusieurs séries dérivées, dont deux qui ont été renouvelées pour une deuxième saison. D’un côté, Daryl Dixon suit le personnage titulaire de Norman Reedus en France, tandis que de l’autre, Dead City suit Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) à Manhattan alors qu’ils recherchent son fils kidnappé, Hershel.

Dans une interview avec TV Insider, Gimple s’est confié sur les tournages de la saison 2 de Daryl Dixon et de la saison 2 de Dead City. Le responsable du contenu de la franchise Walking Dead a déclaré que le premier était en post-production, tandis que le second recherchait des lieux de tournage.

« Nous sommes [en postproduction de] la saison 2 de Daryl, et ils recherchent actuellement [des lieux] sur Dead City [au moment de la publication en janvier]. Si je n’étais pas occupé à finir [Daryl Dixon], je serais avec eux. »

Le sixième spin-off de Walking Dead, The Ones Who Live, actuellement diffusé sur AMC (et à partir du 29 mars en France sur Paramount+), suit Michonne (Danai Gurira) alors qu’elle recherche Rick Grimes (Andrew Lincoln) après qu’il ait été emmené dans un hélicoptère CRM.

Étant donné que la série est toujours en cours, on ne sait pas si la saison 2 de The Ones Who Live est dans les cartons. Cependant, le spin-off semble être conçu comme une mini-série de six épisodes qui clôturera définitivement l’histoire d’amour de Rick et Michonne. Cela étant dit, Gimple a laissé la porte ouverte pour une deuxième saison, en disant : « tout est possible. Même si Rick meurt dans le dernier épisode. »

La seconde saison de Daryl Dixon est sous titrée The Book of Carol et verra le retour de Melissa McBride après sa brève apparition à la fin de la saison 1.

Pour finir, notez qu’une troisième saison de Daryl Dixon est déjà en développement.

Source : Screen Rant/ crédit ©AMC