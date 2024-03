Ourika : Bande-annonce de la série co-créée par Booba

Découvrez le trailer de la nouvelle série Prime Video Ourika, co-créée par Booba.

Prime Video a dévoilé l’affiche teaser et le trailer de Ourika, la nouvelle série Original créée par Clément Godart, Elie Yaffa (Booba), Clément Gournay et Vincent L’Anthoën. La série de 7×52 minutes est réalisée par Marcela Saïd et Julien Despaux, et écrite par Marine Francou, Clément Godart, Sabine Dabadie, Vincent L’Anthoën, Clément Gournay, Sylvie Chanteux, Elie Yaffa et Mehdi Fikri.

2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s’embrasent, un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais.

Avec notamment Adam Bessa, Noham Edje, Salim Kechiouche, Elie Yaffa, Max Gomis, Slimane Dazi, Sawsan Abès, Ourika sera lancée le 28 mars sur Prime Video.

Ourika – Bande-annonce