Deadpool & Wolverine : L’identité du méchant lié aux X-Men se confirme

L’identité du méchant principal de Deadpool & Wolverine, joué par Emma Corrin, aurait été révélée et serait lié aux X-Men. Spoilers possibles.

Après une première bande-annonce dévoilée le mois dernier, l’intrigue de Deadpool & Wolverine reste encore assez mystérieuse. On sait que Wade aura affaire au TVA et que le film sera sensiblement lié aux X-Men qui font doucement leur entrée dans le MCU. Les détails du film se font rares et le méchant principal n’a pas encore été annoncé. Cependant, les fans ont de la ressource et arrivent à trouver des informations importantes.

Un enregistrement de droit d’auteur récemment déposé donne un aperçu des personnages qui figureront dans le film. Selon le US Copyright Office, le casting de Deadpool & Wolverine comprendra Deadpool (Ryan Reynolds), Wolverine (Hugh Jackman), Vanessa (Morena Baccarin), Elektra (Jennifer Garner) et, plus intéressant encore, la célèbre Cassandra Nova incarnée par Emma Corrin.

Cassandra Nova est une méchante connue pour sa haine des X-Men, c’est donc un choix naturel pour être l’antagoniste principal du film. Le personnage a été introduit pour la première fois dans New X-Men #114 et a été créé par Grant Morrison et Frank Quitel.

Elle ressemble beaucoup à Charles Xavier, et à juste titre puisque les deux sont techniquement jumeaux. Nova est la Mummudrai de Xavier, ce qui signifie qu’elle est son opposée psychique. Après que Xavier l’ait tuée alors qu’ils étaient tous les deux dans le ventre, Cassandra a réussi à retrouver son chemin vers la vie.

L’animosité de Cassandra contre Xavier a fait d’elle une méchante de longue date des X-Men. Nova a tué des millions de mutants et complètement éliminé le bastion mutant de Genosha. Elle partage les pouvoirs télépathiques de Xavier, tout en possédant également des capacités limitées de télékinésie ou encore de régénération. Bien que techniquement mutante, elle méprise les mutants pour leur lien avec Xavier. Son seul objectif est de tuer son jumeau.

Si vous avez prêté attention, dans la bande-annonce, on peut voir un rapide aperçu de Nova, car l’arrière de sa tête est visible sur un court plan. Avec Wade Wilson et Logan faisant équipe pour affronter Cassandra Nova, d’autres personnages X-Men s’impliqueront probablement pour éliminer la méchante génocidaire.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet 2024.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel