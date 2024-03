Superman : Premier aperçu du tournage en Norvège

Une première image du tournage enneigé de Superman en Norvège a été dévoilée.

Alors que la photographie principale Superman (anciennement Superman Legacy) vient de démarrer, une partie de la production s’est installée en Norvège pour filmer des extérieurs enneigés. Il n’a donc pas fallu beaucoup de temps pour que des premières photos commencent à faire surface.

Le journal norvégien Svalbardposten (via VG) rapporte que le film Superman de James Gunn est actuellement en production à Svalbard, en Norvège. Bien qu’aucun acteur du casting n’ait été repéré sur place, une nouvelle photo de tournage a été publiée montrant un endroit montagneux enneigé. La photo du tournage de Superman comprend des éoliennes et divers matériaux de production, mais aucun membre de la distribution ou de l’équipe.

La photo est à voir ici.

James Gunn a confirmé à Svalbardposten qu’ils filmaient « les premières scènes » quand Superman s’envole vers « sa forteresse de glace », autrement dit sa Forteresse de Solitude.

« Nous avons filmé les premières scènes où Superman s’envole vers la forteresse de glace. Nous recherchions un endroit magnifique et connu pour ressembler à l’Arctique et avons donc examiné plusieurs endroits dans le monde. Mais il y a beaucoup de choses qui nous ont plu à Svalbard plus que les autres endroits. D’une part, c’est la beauté naturelle. Mais aussi vous trouvez ici un paysage varié que vous ne trouvez pas ailleurs. La nature lui donne un sentiment particulier. »

La Forteresse de Solitude est un lieu iconique de Superman, il n’est donc pas étonnant qu’elle soit présente dans le film de Gunn. On salue le fait que la production est décidé de filmer dans des décors réels plutôt que de rester enfermer dans les studios d’Atlanta et de tout faire en CGI. Cela apporte un peu plus d’authenticité.

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Superman est prévu pour le 11 juillet 2025.

Source : Svalbardposten via Screen Rant / Crédit ©DC