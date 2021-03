Spider-Man No Way Home : Nouvelles photos de tournage avec Spider-Man en costume

Découvrez de nouvelles photos de tournage de Spider-Man No Way Home, avec Spidey en costume.

La production du film Spider-Man No Way Home est actuellement en cours et l’acteur Tom Holland a de nouveau enfilé le masque et le costume du super-héros Marvel. Spider-Man a ainsi été aperçu sur une nouvelle salve de photos prises sur le tournage de la prochaine suite de Marvel.

Sur ces images, on découvre le super-héros en costume. Il est donc ainsi impossible de dire si c’est bien Tom Holland ou s’il s’agit de sa doublure. Ce costume rouge et noir ressemble fortement à celui qu’il portait à la fin de Far From Home.

New #SpiderManNoWayHome set photos show off more of the suit pic.twitter.com/h2deMucxDD — MCU Spider-Man 🕸 (@SpiderMan_MCU_) March 7, 2021

Pour le moment, on sait très peu de choses sur le film. Ce qui a été confirmé, c’est qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

À ce stade, on sait également que Benedict Cumberbatch reviendra en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel/Sony