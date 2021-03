Falcon et le Soldat de l’Hiver : Teaser et 4 affiches-personnages

Découvrez les affiches personnages de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ainsi qu’un nouveau teaser.

Disney+ a dévoilé un nouveau teaser plein d’action pour la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ainsi que 4 nouvelles affiches, chacune dédiée à un personnage. Bien sûr, cela inclut les acteurs principaux Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon et Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes / Soldat de l’Hiver.

Sur les deux autres affiches, on découvre Daniel Brühl dans le rôle de Zemo et Emily VanCamp dans celui de l’agent Sharon Carter.

Dans la série en six épisodes, Wilson et Barnes se lancent dans une aventure mondiale qui mettra à l’épreuve leurs capacités – ainsi que leur patience – dans ce qui est décrit par Marvel comme une «expérience cinématographique». C’est une aventure d’action entre copains et super-héros alors que ce duo improbable navigue dans un monde de post-Captain America.

Falcon et le Soldat de l’Hiver démarre le 19 mars prochain sur Disney+.

Falcon et le Soldat de l’Hiver – Teaser

Crédit ©Disney+