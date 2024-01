Stranger Things saison 5 : Début de production (première photo)

Netflix dévoile une première image de tournage alors que la production de la saison finale de Stranger Things a enfin démarré.

Les fans de Stranger Things vont être ravis d’apprendre que le tournage de la dernière saison a officiellement démarré. Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de la série a partagé une première image des acteurs.

« CECI EST UN CODE ROUGE. La production de STRANGER THINGS 5 a officiellement commencé !!! », peut-on lire en légende. Alors que l’image est majoritairement en noir et blanc, un « 5 » sur le mur se démarque par sa couleur rouge éclatante.

🚨THIS IS A CODE RED🚨 STRANGER THINGS 5 production has officially begun!!! pic.twitter.com/TFN07WVbRD — Stranger Things (@Stranger_Things) January 8, 2024

Les principaux acteurs confirmés pour la dernière saison sont Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Natalia Dyer. (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Winona Ryder (Joyce Byers) et David Harbour (Jim Hopper).

La série a été créée par Matt Duffer et Ross Duffer, que l’on peut également voir sur l’image. Ces derniers ont promis que la dernière saison sera la « plus grande » que la série ait jamais été. Alors que la franchise pourrait continuer avec des spin-offs centrés sur d’autres personnages, Matt Duffer a souligné que la saison 5 de Stranger Things serait la conclusion de l’histoire pour les principaux acteurs de la série originale.

« Cette saison [finale] – c’est comme la saison 1 sous stéroïdes », a déclaré Duffer au Guardian. « C’est le plus gros jamais vu en termes d’ampleur, mais ça a été vraiment amusant parce que tout le monde est de nouveau ensemble à Hawkins. Les garçons et Eleven interagissent de manière plus conforme à ce qui s’était passé dans la première saison. Et, oui, il y aura peut-être des spin-offs, mais l’histoire d’Eleven et Dustin et Lucas et Hopper, leurs histoires se terminent ici. C’est tout. »

Si la production est désormais lancée, cette dernière saison de Stranger Things ne devrait pas être diffusée avant 2025.

