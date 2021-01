Green Arrow & The Canaries : La série spin-off d’Arrow ne verra pas le jour

La série Green Arrow & The Canaries, spin-off d’Arrow ne verra finalement pas le jour sur la CW.

La CW a décidé de ne pas commander Green Arrow & The Canaries, la série spin-off d’Arrow qui aurait suivi les aventures de la fille d’Oliver Queen dans le futur. Après des mois sans nouvelle, cette infirmation n’est pas vraiment surprenante, d’autant que le backdoor pilot a été diffusé il a un an, durant la saison finale d’Arrow.

Le potentiel spin-off de Green Arrow & the Canaries mettait en vedette l’équipe de justicières entièrement féminine composée de Katherine McNamara dans le rôle de Mia Queen / la nouvelle Green Arrow et de Katie Cassidy et Juliana Harkavy dans les rôles des Canaries.

Le backdoor pilot se déroulait en 2040 et voyait Laurel Lance (Cassidy) de la Terre-2 se rendre dans une ville de Star City sans crime pour recruter une Dinah Drake déplacée dans le temps ( Harkavy) et Mia – la fille adulte Oliver Queen (Stephen Amell) et de Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) – pour une mission visant à sauver la ville et la chronologie.

Sur Twitter, le producteur Marc Guggenheim a révélé que la décision avait été prise l’an dernier au début de la pandémie, mais qu’elle n’a été annoncée que maintenant. Selon lui, la pandémie a été un facteur déterminant dans la décision.

Actually, the decision was made back during the start of the pandemic (which, I believe, was the deciding factor). The actual announcement was made today. https://t.co/WROzA2COdG — Marc Guggenheim (@mguggenheim) January 8, 2021

À la fin du backdoor pilot, de nombreuses nouvelles questions ont été soulevées, mais malheureusement, elles ne recevront pas de réponses. On ne saura jamais comment la Dinah de 2020 est arrivée dans le futur après avoir été vue pour la dernière fois sur une moto en direction de Metropolis dans le final d’Arrow. On ne saura pas non plus qui a kidnappé William (Ben Lewis) et pourquoi le méchant dans le masque Deathstroke avait un tatouage qui correspondait aux gravures sur l’emblème de la famille Queen.

Si l’héritage direct d’Oliver Queen n’aura pas de suite, l’Arrowverse continue à travers les séries The Flash, Legends of Tomorrow, les saisons finales de Supergirl et Black Lightning ainsi que la nouveauté Superman & Lois.

Source : Deadline / Crédit ©CW