Green Arrow & The Canaries : Laurel Lance est-elle la méchante ? (Théorie)

Découvrez des théories sur la mystérieuse méchante dans la série potentielle Green Arrow & The Canaries, spin-off de Arrow.

Le backdoor pilot de Green Arrow & The Canaries a mis en place une mystérieuse méchante. Pou le moment, on ne sait pas qui elle est mais on sait que c’est une femme. Cela se fait ainsi poser des questions sur son identité. Est-ce quelqu’un que les téléspectateurs d’Arrow connaissent ?

Les théories sur son identité fusent sur la toile et certains pensent que Black Siren pourrait être de retour. Laurel Lance de la Terre-2 a eu un arc de rédemption très intéressant dans Arrow. Il serait très dommage qu’elle retombe dans ses travers mais selon Screen Rant, il existerait des preuves dans l’épisode qui pointeraient dans cette direction.

L‘épisode Green Arrow and The Canaries a établi un avenir radicalement différent pour Star City que celui qui a été le cadre des flash-forwards dans la saison 7 de Arrow. Après Crisis on Infinite Earths, ce n’est plus un cauchemar dystopique gouverné par une élite, la nouvelle Star City de 2040 est désormais une métropole de haute technologie et les enfants des héros de la ville moderne vivent joyeusement dans le luxe.

Cela a changé lorsque Laurel Lance est arrivée avec un avertissement que quelqu’un essayait de ruiner les 20 dernières années de paix et que le chaos arriverait dans la ville en 2041 si quelque chose n’était pas fait. Cela l’a amenée à recruter une Dinah Drake à la retraite et à restaurer les souvenirs alternatifs de la fille d’Oliver Queen, Mia Queen, afin qu’elle soit à nouveau cette combattante que Green Arrow a choisie pour continuer son héritage. Pour cela, elle a un objet créé par Cisco Ramon qui réplique les pouvoirs de J’onn J’onzz.

Laurel semble avoir des intentions très nobles, elle veut sauver la ville du chaos et retrouve Bianca Bertinelli qui a été enlevée. Mais la seule preuve qu’un désastre approche vient uniquement d’elle. Selon Screen Rant, le comportement de Laurel est suspect parce qu’il a des trous dans son histoire. On se demande alors si Laurel ne cache pas quelque chose et serait de nouveau Black Siren. Elle se servirait ainsi de sa proximité avec Dinah et Mia pour les manipuler. Avant qu’elle ne retrouve ses souvenirs, Mia ne savait pas qui était Laurel ce qui est assez curieux. Pourquoi ne l’a-t-elle jamais rencontrée dans cette nouvelle chronologie ?

Dans l’épisode, un nouveau Deathtsroke a fait son apparition et Laurel a rapidement pointé le doigt vers JJ Diggle parce que c’était lui dans la timeline originale mais JJ a changé et Mia, qui est désormais en couple avec lui, refuse de penser que son fiancé est coupable. Trevor, le petit ami de Bianca Bertinelli, se trouve être l’homme derrière le masque Deathtsroke. Si ce personnage est inutile, il prévient tout de même qu’il fait partie d’une plus contre conspiration criminelle et c’est lui qui confirme que l’ennemie est une femme.

A la fin de l’épisode, une mystérieuse personne restaure les souvenirs de l’autre timeline à JJ en utilisant la même technologie utilisée par Laurel sur Mia. Comment cette personne a-t-elle eu accès à cette technologie ? Laurel est pour le moment la seule personne qu’on connait qui a accès à cet objet et il serait étonnant que Cisco distribue ce genre de choses à tout le monde.

Bref, plusieurs éléments pointeraient dans la direction de Black Siren mais ce n’est qu’une spéculation. Il est possible que Laurel soit vraiment du bon côté cette fois-ci. Mais on peut douter parce qu’elle dit une chose qui fait penser qu’elle n’a peut-être pas changer. Quand elle dit à Mia qu’elle pense que a kidnappé Bianca, elle dit : « Les gens sont qui ils sont … peu importe la chronologie, l’univers ou la Terre. » Ce n’’est pas forcément ce qui dirait une personne qui a supposément changée. Si on croit à la rédemption de Laurel, on peut croire que JJ n’est pas démoniaque dans cette vie.

Une autre théorie possible sur l’identité de cette femme mystérieuse est Sara Diggle. Elle n’est nulle part dans cet épisode, pourtant, on sait qu’elle est revenue dans la timeline. Crisis on Infinite Earths a dévoilé que Sara et JJ Diggle étaient tous les deux vivants dans ce nouveau monde. Alors où est-elle en 2040 ?

On attend de voir si la série est commandée pour avoir des réponses. Avant ça, Arrow fera ses adieux ce mardi 28 janvier sur la CW.

Source : Screen Rant / Crédit ©CW