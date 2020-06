Green Arrow and The Canaries : Décision imminente pour le spin-off d’Arrow

Une décision devrait bientôt être prise quant à l’avenir de la série spin-off Green Arrow and The Canaries.

Selon le producteur Marc Guggenheim, une décision devrait bientôt être prise quant à l’avenir de la série Green Arrow and The Canaries. En janvier dernier, dans le cadre de la dernière saison de Arrow, la CW a diffusé un backdoor pilot sur la série potentielle qui pourrait voir l’héritière de Green Arrow en action.

La série potentielle se déroulerait dans le Star City du futur et se concentrerait sur la fille d’Oliver, Mia, alors qu’elle lutte avec l’héritage de son père et devient Green Arrow. Comme vu dans le pilote, elle est assistée par Laurel Lance de la Terre-2 et Dinah Drake, les Canaries.

Mais depuis la diffusion de cet épisode, très peu d’informations sur la série ont circulé, on ne connait pas encore la décision de la chaîne à son sujet, alors que la grille a déjà été mise en place pour 2021.

Au moment de l’annonce de la prochaine grille, le président de la CW, Mark Pedowitz, a rassuré les fans en disant que Green Arrow and the Canaries était toujours en lice : « Nous avons une stratégie en jeu, j’espère que nous pourrons la mettre en œuvre. »

Il y a quelques jours, le producteur Marc Guggenheim a partagé une mise à jour sur la série. En répondant à un fan qui espère que la série sera commandée, Guggenheim répond : « Nous devrions recevoir la nouvelle – d’une manière ou d’une autre – très, très bientôt. »

So are we! We should receive word — one way or another — very, very soon. — Marc Guggenheim (@mguggenheim) June 26, 2020

Les fans d’Arrow devraient être heureux d’entendre cette mise à jour, bien qu’il soit compréhensible que la CW prenne autant de temps pour prendre une décision. D’une part, l’Arrowverse est déjà assez grand à ce stade, avec Batwoman qui a rejoint le giron la saison dernière et Superman & Lois a déjà reçu une commande de série pour l’année prochaine. Il est clair que lancer deux nouvelles séries dans l’Arrowverse la même saison peut-être beaucoup, il y a pas mal de facteur à considérer pour la CW.

De plus la chaîne considère aussi un spin-off pour The 100. Il est possible qu’au final, la chaîne choisisse entre les deux et n’en prenne qu’une. Dans tout les cas, une réponse sera bientôt donnée concernant Green Arrow and The Canaries.

Crédit ©CW