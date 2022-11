Netflix étend la franchise « Monster » et renouvelle « The Watcher » de Ryan Murphy

Netflix étend la franchise « Monster » de Ryan Murphy avec deux saisons supplémentaires après le succès de « Dahmer » et renouvelle « The Watcher » pour une saison 2.

Le règne de Ryan Murphy et Ian Brennan sur Netflix est loin d’être terminé. Après les succès de leurs séries Dahmer et The Watcher, la plateforme a décidé de les renouveler.

Ainsi, « Monster » se transforme en anthologie avec deux saisons qui se concentreront sur d’autres monstres mais les sujets n’ont pas encore été dévoilés. Ce qu’on sait, c’est que ces nouvelles saisons vont « raconter les histoires d’autres personnages monstrueux qui ont eu un impact sur la société ».

Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer met en vedette Evan Peters dans le rôle du tueur en série notoire. La série en dix parties est largement racontée du point de vue des victimes de Dahmer et plonge profondément dans l’incompétence et l’apathie de la police qui lui ont permis de se lancer dans une tuerie de plusieurs années. La série dramatise au moins 10 cas où Dahmer a été presque appréhendé mais a finalement été lâché.

Niecy Nash joue également dans la série, aux côtés de Richard Jenkins, Molly Ringwald et Michael Learned.

The Watcher qui est aussi un succès aura droit à une saison 2. La série, qui a été lancé le 13 octobre, a maintenant été visionnée pendant 125 millions d’heures au cours de ses cinq premiers jours sur le service. La série avec Naomi Watts et Bobby Cannavale est entrée dans le top 10 dans 90 pays.

La série suit la famille Brannock lorsqu’ils emménagent dans ce qui est censé être leur maison de rêve en banlieue mais devient rapidement un enfer. Les lettres inquiétantes de quelqu’un qui se fait appeler « The Watcher » ne sont que le début alors que les sinistres secrets du quartier se répandent.

Inspirée de l’histoire vraie de la tristement célèbre maison « Watcher » du New Jersey, la série met également en vedette Mia Farrow, Terry Kinney, Jennifer Coolidge, Richard Kind, Margo Martindale, Joe Mantello, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall et Luke David Blumm.

En parallèle, Ryan Murphy et Ian Brennan continuent aussi avec American Horror Story qui en est à sa 11ème saison qui est actuellement en diffusion sur FX aux Etats-Unis et sur MyCanal et France.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix