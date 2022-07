The Boys saison 3 : Qui est mort dans le final ? (SPOILERS)

La saison 3 de The Boys se termine de façon explosive et tout le monde ne s’en sort pas vivant. Découvrez qui meurt dans le final. Spoilers.

La saison 3 de The Boys a vu tellement de chaos qu’elle devait forcément coûter la vie à quelqu’un à la fin. Tout au long de la saison, Billy Butcher (Karl Urban) et le Protecteur (Antony Starr) se préparaient à une collision sanglante – une bataille qui a été encore compliquée par le retour du super-soldat indestructible original de l’Amérique, Petit Soldat (Jensen Ackles).

Dans l’épisode final de la saison 3, Butcher, le Protecteur et Petit Soldat ont leur confrontation finale (avec l’aide de quelques amis) – et pourtant le seul cadavre laissé sur le sol n’est pas du tout celui que vous penseriez…

Dans l’épisode le Protecteur a encore du mal à avaler la pilule après l’appel de Petit Soldat, qui a révélé que le super-soldat était le donneur génétique que Vought avait utilisé pour créer le Protecteur – faisant ainsi de Petit Soldat le « papa » du Protecteur. Étant donné que le Protecteur a toujours eu de profondes insécurités en matière de famille et d’appartenance, la révélation qu’il a un « père » est donc importante. Mais le plaisir de Protecteur se transforme rapidement en chaos homicide, lorsqu’il confronte enfin son seul « véritable ami » dans les Sept, Black Noir, à propos de son passé avec Petit Soldat

Black Noir est toujours obsédé par le plan de tuer son ancien chef d’équipe Petit Soldat lorsque le Protecteur reçoit une grande révélation et change d’avis. Black Noir ne changera pas de cap – il sait à quel point Petit Soldat est mauvais et qu’ils ont besoin qu’il meurt dès que possible. Cependant, lorsque Black Noir confirme au Protecteur qu’il sait depuis le début que Petit Soldat est son « père », cela pousse le surhomme psychotique encore plus loin. En un instant, le Protecteur arrache les tripes de Black Noir et le laisse mourir à l’agonie sur le sol, affirmant: « Tu aurais dû me le dire. »

La mort de Black Noir a été une grande surprise. La série a investi du temps à l’écran dans l’épisode précédent, nous emmenant dans la psyché de Black Noir et explorant vraiment ce qu’il reste de l’homme sous le masque. Il semblait presque que Noir se dirigeait vers de plus grandes histoires, mis ce n’est pas le cas.

L’autre grand choc est que malgré quelques combats très brutaux, un carnage fou, une grosse explosion et quelques faux décès supplémentaires, Black Noir finit par être le seul personnage majeur de The Boys à mordre la poussière dans le final. Durant la bataille, on pensait que la Reine Maeve vivait ses derniers instants après avoir fait le geste héroïque de mettre Petit Soldat hors d’état de nuire, mais elle a survécu. Elle est mal en point, mais vivante. Elle est désormais présumé morte aux yeux du monde et prend sa retraite avec sa petite amie.

A la fin, s’il a survécu à la bataille, Butcher découvre qu’a cause du V temporaire il ne lui reste plus qu’un an (au plus) à vivre au moment où les Boys (qu’Annie rejoint officiellement) se réunissent à nouveau. Quant à Petit Soldat, il est remis en hibernation.

Dans la scène finale, Ryan regarde son père tuer brutalement un manifestant devant une foule en plein jour et se fait adorer pour cela. Le sourire effrayant de Ryan laisse entendre qu’il est prêt à suivre les traces du Protecteur. C’est effrayant.

The Boys reviendra pour une saison 4. L’intégrale des trois premières saisons est à (re)voir sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video