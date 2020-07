The Batman : La relation de Bruce et Alfred au coeur du film

Le directeur de la photographie du film The Batman tease que le film est avant tout à propos de la relation entre Bruce Wayne et Alfred.

Le prochain film Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal est très attendu par les fans. Le film sera composé de plusieurs méchants iconiques de Batman et pourtant, selon le directeur de la photographie du projet, Greig Fraser, le cœur du film sera la relation entre Batman et son fidèle majordome Alfred, joué par Andy Serkis.

Dans une interview accordée à Collider, Fraser confie : « C’est un film basé sur des personnages, sur le personnage d’Andy Serkis et le personnage de Robert Pattinson. C’est un très bon script, comme tous les scripts de Matt, c’est très bon, très bien pensé. »

Cela confirme les propos d’Andy Serkis qui a précédemment déclaré que The Batman « traite beaucoup de la connexion émotionnelle entre Alfred et Bruce. C’est vraiment au centre. Et c’est un scénario très délicat que Matt a écrit là. »

Alfred a toujours été un personnage présent dans la mythologie Batman et selon les projets, il est plus où moins important. La relation entre Bruce Wayne et Alfred Pennyworth est beaucoup plus complexe qu’un arrangement employeur-employé standard. Depuis la mort des parents de Bruce, Alfred est devenu une figure paternelle, il est la voix de la conscience et le gardien des secrets de Batman.

Sa place est importante et il semble qu’il le sera encore plus dans ce film. Cela devrait apporter une touche plus émotionnelle aux événements.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Collider / Crédit ©DR/Warner Bros