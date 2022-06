Joker 2 : Todd Phillips annonce le film avec une photo du scénario

Le réalisateur de Joker, Todd Phillips, révèle l’existence d’une suite avec une photo du scénario sous-titré Folie à Deux.

C’est officiel, Joker est de retour. Ce mardi, Todd Phillips a partagé une photo de la page de couverture du scénario d’une suite de Joker intitulée Joker : Folie à Deux, en français dans le texte. Le script est crédité comme étant à nouveau écrit par Phillips et Scott Silver.

Peu d’autres détails sont connus pour l’instant, mais on peut supposer que Joaquin Phoenix reviendra pour le rôle-titre qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2020. Sur la seconde image postée sur Instagram, on peut découvrir Phoenix sur un canapé, lisant tranquillement le scénario, clope au bec.

Folie à Deux, aussi nommé psychose partagée ou psychose induite, est un phénomène psychiatrique dans lequel des croyances délirantes sont transmises d’une personne à une autre. Bien que les détails de l’intrigue de la suite restent rares, il semble que la santé mentale du Joker (de son vrai nom Arthur Fleck) jouera à nouveau un rôle central.

Cette suite n’est pas une grande surprise, même si le réalisateur Todd Philips émettait des réserves au départ. Cependant, des rumeurs sur des discussions sur un second volet circulaient depuis un bon moment.

Joker est devenu le premier film classé R à atteindre 1 milliard de dollars au box-office. Le film, qui mettait également en vedette Robert De Niro, Zazie Beetz et Frances Conroy, a reçu 12 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Pour son interprétation du rôle principal, Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur et Hildur Guðnadóttir a remporté celui de la meilleure musique originale.

On attend d’avoir plus d’information sur cette suite de Joker.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros