The Boys saison 3 : Jensen Ackles se dévoile en costume de Soldier Boy

Premier aperçu de Jensen Ackles dans le costume de Soldier Boy pour la saison 3 de The Boys.

Un premier aperçu de Jensen Ackles dans son costume de Soldier Boy a été dévoilé par Amazon Prime Video avec une photo de l’acteur en tenue de la tête aux pieds. Ce nouveau personnage sera présent dans la saison 3 de The Boys qui est actuellement en production.

Personnage dans l’esprit de Captain America, Soldier Boy est le super-héros original. Il est également le chef de l’équipe Payback, qui, dans le monde des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, était le premier groupe de super-héros avant la formation des Sept. A ses côtés se trouvaient Eagle the Archer, Tek Knight, Swatto, Crimson Countess et Stormfront.

Ackles a également posté une image de son bouclier en gros plan.

La saison 3 de The Boys se tourne actuellement au Canada. Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série.

Source : EW / Crédit ©Amazon