Suicide Squad : David Ayer prouve que son Joker est fidèle aux comics (photo Ayer Cut)

David Ayer prouve en images que le Joker de Jared Leto est le plus fidèle aux comics et il dévoile une photo inédite avec Harley Quinn.

Le Joker incarné par Jared Leto dans Suicide Squad a été le sujet de nombreuses critiques négatives. Beaucoup n’ont pas aimé l’interprétation de l’acteur et on trouvé le personnage méconnaissable. Mais pour David Ayer, son Joker est probablement le plus fidèle aux comics, du moins en termes d’esthétique.

Sur Twitter, le réalisateur a partagé un montage d’images fait par un fan qui montre qu’esthétiquement, son Joker est très proche de celui des comics.

Amazing. Tracks exactly with how I built the looks – “Not comic book accurate” 🤣🤣🤣 I cant. 🤦‍♂️ https://t.co/6WAGSXpTzT — David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020

En plus de ça, David Ayer a partagé une autre photo tirée de sa version originale du film. On y voit Joker face à Harley Quinn. Avec le succès de la campagne pour sortir le Snyder Cut, des fans de DC espèrent que Warner Bros sortira la première version de Suicide Squad, celle que David Ayer envisageait au départ.

La photo originale a été partagée sur une insta story de David Ayer mais elle a été retirée depuis. Le compte Twitter Harley Quinn Updates a repartagé l’image.

David Ayer shared a new image of Harley and Joker from his cut of #SuicideSquad pic.twitter.com/QZfU2GO9Pw — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) June 7, 2020

Pour le moment, la version originale de Suicide Squad n’est pas prévue de sortir.

Source : Movieweb / Crédit ©DC/Warner Bros