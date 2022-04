Grey’s Anatomy saison 18 : Meredith a pris sa décision (Spoilers et promo)

Meredith a pris sa décision à propos du Minnesota et Bailey est stressée plus que jamais dans Grey’s Anatomy. Plus une favorite des fans revient. Spoilers et promo.

C’était une journée bien stressante qu’a vécu Dr Miranda Bailey (Chandra Wilson) dans le dernier épisode de Grey’s Anatomy. La menace de perdre Meredith (Ellen Pompeo) au profit de la clinique au Minnesota combinée à la visite d’un conseil d’accréditation à Grey Sloan pour décider du sort du programme de résidents a poussé Miranda au bord d’une autre crise cardiaque.

En plus de ça, David Hamilton (Peter Gallagher) et Kai (E.R. Fightmaster) évaluent Richard (James Pickens Jr.) pour voir s’il est toujours capable d’opérer. Et Nick (Scott Speedman) effectue une opération chirurgicale révolutionnaire qui pourrait changer le domaine des greffes. Un homme du nom de Mason a été heurté par une voiture, déclaré en état de mort cérébrale et a fait don de son corps à la science. Alors que Mason est encore en vie, Nick a reçu la permission de sa femme de retirer le rein de Mason et de le remplacer par celui d’un cochon. (Une même opération a récemment été effectuée dans la vraie vie sur un homme mourant).

Pour revenir à Richard, il sent qu’il a besoin de quelqu’un qui ne l’aime pas pour gérer les tests. Il ne veut pas d’opinion biaisée. La présence d’Hamilton à Seattle est également un excellent moyen pour Richard de comprendre qu’Hamilton tente de débaucher Meredith. La mèche est officiellement vendue et la nouvelle se dirige vers les oreilles de Bailey et Maggie qui n’étaient pas au courant de l’offre qu’avait reçu Meredith.

L’épisode a aussi vu le retour de Schmidt dans l’hôpital mais pas en tant que chirurgien. Sa mère a fait une chute dans les escaliers après une dispute. C’est elle qui a mis la puce à l’oreille du conseil en tweetant vigoureusement contre Grey Sloan et ses méthodes. Levi appelle les secours mais parce qu’ils prennent trop de temps à arriver, il est forcé d’effectuer une intervention chirurgicale mineure sur sa mère dans son sous-sol.

Les nerfs de Schmidt prennent le dessus sur lui. Dans un moment d’appréhension, il appelle Richard qui quitte immédiatement son évaluation et guide Schmidt à chaque étape, l’encourageant tout au long du chemin. Pendant qu’il parle, il met tout en œuvre pour que Grey Sloan reçoive Mme Schmidt une fois qu’elle sera arrivée.

Alors que sa mère est transportée d’urgence dans la salle de traumatologie, Richard réconforte Schmidt dans la baie des ambulances. Ensuite, les téléspectateurs ont droit à d’adorables flashbacks de Bailey, Richard et Meredith alors que nous entendons Richard et Schmidt parler de la beauté du programme des résidents de Grey Sloan. Richard est reconnaissant d’avoir eu l’occasion d’enseigner et de nourrir ses étudiants. De même, Schmidt est reconnaissant à Richard de ne pas l’avoir abandonné.

Malheureusement, cela ne suffit pas pour sauver le programme. Les représentantes du conseil estiment que Grey Sloan fait un travail fantastique avec ses résidents mais il n’y a qu’un seul problème. Ils n’ont pas assez de médecins pour maintenir un programme efficace. Bailey n’a que quelque semaine si elle veut sauver son programme de formation de chirurgiens. De plus, ils sont sur le point de perdre Meredith puisqu’elle a pris la décision de partir et d’accepter l’offre d’Hamilton. Grey Sloan va perdre sa Grey.

Elle regarde Nick et lui dit qu’elle est prête à prendre un nouveau départ. Il ne veut plus travailler dans le même hôpital où elle était résidente. Son passé (réitéré de manière déplacée par une Bailey en colère) dans l’enceinte de l’hôpital est trop lourd, il est temps pour elle de passer à autre chose. Il est temps d’aller au Minnesota et de se refaire une vie.

La série part en pause pour quelques semaines et reviendra le 5 mai avec des épisodes inédits. Comme on peut le voir dans la promo, Maggie ne sera pas contente de voir sa sœur s’en aller et Addison Montgomery sera une nouvelle fois de retour pour le grand plaisir des fans qui l’adorent.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×16