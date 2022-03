The Batman : Pourquoi Bruce Wayne n’est pas un playboy dans le film

Robert Pattinson explique pourquoi Bruce Wayne « avait plus de sens » sans son côté playboy dans The Batman.

Le nouveau Bruce Wayne incarné par Robert Pattinson dans The Batman est un Bruce Wayne différent de ceux qui l’ont précédé. Il n’est pas du genre à assister à des bals de charité ou des fêtes extravagantes.

Dans les films précédents, Bruce maintenait généralement un personnage de playboy en public pour s’assurer que personne ne soupçonnait jamais qu’il rôdait sur les toits la nuit habillé en chauve-souris; cependant, la version émo du Dark Knight de Robert Pattinson ne jongle pas entre deux identités dans le film de Matt Reeves, la distinction est plus floue.

Dans The Batman, Bruce est meurtri, il s’est isolé et est dépourvu de vie publique parce qu’il s’est pleinement engagé à être une force de vengeance à Gotham City. Selon Pattinson, cela a en fait facilité son entrée dans la peau du personnage.

« Quand vous pensez à Bruce Wayne, vous pensez en quelque sorte qu’il est un playboy, et c’est ainsi qu’il se déguise, donc personne ne sait qu’il est Batman. Dès que vous enlevez cela, ça rend le personnage presque plus logique », confie Pattinson à EW dans le dernier épisode de Around The table.

« Il y a quelque chose à propos d’une personne qui serait capable de délimiter trois personnalités incroyablement distinctes, puis de pouvoir les interchanger comme bon lui semble. C’est vraiment beaucoup plus sociopathe que quelqu’un qui n’a pas vraiment beaucoup plus de contrôle dessus et est obligé de mettre ce costume. C’est un peu hors de son contrôle. »

Il a poursuivi : « De plus, cela avait plus de sens avec le processus de deuil s’il ne s’était pas remis d’être le garçon de 10 ans qui, dans son esprit, a laissé mourir ses parents. Ce qu’il ressent, c’est qu’il pense être un enfant incroyablement faible et vulnérable, et il a besoin d’avoir un alter ego complètement différent pour survivre, sans parler de combattre tous les criminels de Gotham. »

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros