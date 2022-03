Game of Thrones : D.B. Weiss et David Benioff ne sont pas impliqués dans les spin-offs

Les créateurs de Game of Thrones D.B. Weiss et David Benioff confirment qu’ils ne sont pas impliqués dans les séries spin-offs.

HBO continue son exploration de l’univers de Game of Thrones avec la sortie prochaine de la série préquelle House of the Dragon plus tard cette année, ainsi que de multiples spin-offs en développement. Mais avec toutes ces séries GoT à venir, D.B. Weiss, qui a co-créé la série originale avec David Benioff, réaffirme leur volonté à s’éloigner de la franchise.

« Au total, nous avons passé probablement 11 ans à faire cette série. Quand je dis 11 ans, c’était à fond, tout le temps, toute la journée, tous les jours pendant 11 ans », a déclaré Weiss à EW dans une interview pour son prochain long métrage sur Netflix Metal Lords.

« Ce fut la meilleure décennie de notre vie. Cela ressemble encore un peu à un rêve, mais nous sommes arrivés à un point où il était assez clair pour nous que nous avions atteint la fin de ce qui avait du sens pour nous d’être impliqué avec dans ce monde dans lequel nous vivions. C’était comme si, pour nous, il était temps de passer à autre chose et d’être contents et terrifiés à l’idée de construire autre chose – de construire beaucoup d’autres choses. »

Ils ne se voient pas en faire plus : « Nous n’avons jamais envisagé plus de séries Game of Thrones comme quelque chose qui avait du sens pour nous d’être impliqués, étant donné où nous en étions en tant que personnes au moment où nous en avions fini avec l’original », ajoute-t-il.

Après le final de Game of Thrones en mai 2019 (qui a eu une réception mitigée), HBO a commencé à développer un pilote mettant en vedette Naomi Watts et se déroulant des milliers d’années avant les événements de la première série, mais ce projet a été abandonné et ne verra jamais le jour. A la place, HBO a préféré développer House of the Dragon, basée sur Fire & Blood de George R.R. Martin.

La nouvelle série raconte l’histoire de l’empire Targaryen. Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Paddy Considine, Steve Toussaint, Rhys Ifans et Eve Best figurent au casting. Ryan Condal et Miguel Sapochnik sont les showrunners. D’autres projets sont aussi en considération, mas aucune n’est aussi concrète que House of the Dragon qui arrivera au courant de l’année.

Weiss et Benioff ont depuis signé un accord global avec Netflix pour développer plusieurs projets. Ils ont produit la série The Chair avec Sandra Oh et tournent actuellement la série de science-fiction The Three-Body Problem à Londres. Weiss a également écrit le scénario de Metal Lords qui sort le mois prochain sur la plateforme.

Source : EW / Crédit ©HBO