House of the Dragon : Premier teaser de la série spin-off de Game of Thrones

Premier teaser trailer pour House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones.

HBO a dévoilé un teaser contenant les premières images de House of the Dragon, sa prochaine série préquelle de Game of Thrones. La série a été annoncée il y a deux ans et est basée sur Fire and Blood de George RR Martin, un livre qui se concentre sur l’histoire de la famille Targaryen et se déroule deux siècles avant les événements des romans A Song of Ice and Fire, la série de livres sur laquelle était basée Game of Thrones.

La bande-annonce de House of the Dragon ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue de la série, mais dévoile sa distribution impressionnante: des acteurs tels que Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans et Olivia Cooke sont tous à bord.

Comme vous vous en doutez, il semble y avoir beaucoup de combats à l’épée et de références aux dragons. « Les rêves n’ont pas fait de nous des rois mais les dragons oui,» peut-on entendre dire le personnage de Matt Smith.

House of the Dragon se déroule 200 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

House of the Dragon sera diffusée courant 2022.

House of the Dragon -Teaser officiel

Crédit ©WarnerMedia/HBO