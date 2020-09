Three-Body Problem : Les créateurs de Game of Thrones critiqués pour leur nouvelle série

Les créateurs de Game of Thrones critiqués par des sénateurs Républicains pour leur nouvelle série Three-Body Problem de Netflix.

Netflix est la cible de critiques venant de sénateurs républicains américains qui ne sont pas contents du prochain projet de la plateforme de streaming. Récemment, il a été annoncé que David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones, préparaient l’adaptation de Three-Body Problem, trilogie littéraire de l’auteur chinois Liu Cixin.

Mercredi, cinq sénateurs ont envoyé une lettre à Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu du streamer, accusant Netflix de «normaliser» l’emprisonnement de masse en Chine et la persécution des musulmans Ouïghours. Dans leur courrier, ils pointent notamment des commentaires de l’auteur tirés d’une interview du New Yorker dans lequel il défend le traitement des Ouïghours par le gouvernement Chinois.

« Préférez-vous qu’ils s’en prennent à des gens dans les gares et les écoles lors d’attaques terroristes ? », a déclaré l’auteur. « Si quoi que ce soit, le gouvernement aide leur économie et essaie de les sortir de la pauvreté. »

Liu Cixin est attaché à la série en tant que producteur consultant et les sénateurs demandent à Netflix d’expliquer leur décision de collaborer avec lui : « Alors que le Congrès considère sérieusement les crimes systémiques perpétrés contre les Ouïghours, nous sommes très préoccupés par la décision de Netflix de faire des affaires avec un individu qui répète la dangereuse propagande [du Parti communiste chinois] ».

Vendredi, Netflix a publié une réponse dans sa propre lettre, écrivant : « M. Liu est un citoyen chinois vivant en Chine – il est l’auteur des livres, pas le créateur de cette série Netflix. »

« Netflix juge les projets individuels en fonction de leurs mérites », ajoute la lettre. « Nous ne sommes pas d’accord avec ses commentaires, qui n’ont aucun rapport avec son livre ou cette série Netflix. »

Ce n’est pas la première fois que les créateurs de Game of Thrones se retrouvent au milieu d’une polémique sur une série qui n’est même pas encore filmée. Il y a quelques années, ils préparaient Confederate pour HBO, une série qui n’a finalement pas vu le jour après avoir été fortement critiquée.

Three-Body Problem est le premier gros projet du duo Benioff / Weiss dans le cadre de leur contrat faramineux qu’ils ont signé avec Netflix.

