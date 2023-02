Constantine 2 : La suite du film avec Keanu Reeves est toujours en préparation

La suite du film Constantine avec Keanu Reeves est toujours en préparation chez Warner Bros, alors que DC est en plein changement.

Apparemment, Constantine 2 n’est pas mort. Alors que James Gunn et Peter Safran ont annoncé leurs plans pour les personnages de DC, Constantine 2 n’était pas dans la liste ce qui a alerté certains fans. Mais rassurez vous, le magicien expert des arts occultes est toujours de la partie.

Selon EW, un représentant de Warner Bros leur a confié que le film était toujours en développement avec Keanu Reeves toujours attaché au projet. Il reprendra bien le rôle de John Constantine qu’il tenait dans le film sorti en 2005.

Le studio a annoncé l’année dernière que Reeves serait de retour pour un autre essai avec le cinéaste Francis Lawrence, qui a réalisé la première adaptation cinématographique.

Des titres comme Shazam ! La Rage des Dieux, The Flash et Aquaman et le Royaume Perdu qui ont été mis en place sous l’ancienne direction, sortiront bien dans les salles, mais ils seront suivis de ce que Gunn et Safran appellent le Chapitre 1 : Dieux et Monstres.

Ce chapitre commencera par le projet d’animation Creature Commandos et se poursuivra à travers un certain nombre de films, y compris une préquelle de Superman et The Brave and the Bold basé sur Batman. Parmi les autres séries en préparation, il y a une série dans l’univers de Wonder Woman et Waller avec Viola Davis, un spin-off de Peacemaker.

On ne sait pas où Constantine 2 atterrira dans ces plans. Il convient de noter que Gunn a déclaré que d’autres projets seront annoncés pour le chapitre 1. On notera également que Constantine existe dans le même univers sombre de DC que Swamp Thing, qui est confirmé pour son propre film d’origine. .

Tout ce qui ne relève pas de cette line-up principale de DCU, y compris les prochains The Batman – Part II et Joker Folie à Deux, existera en tant qu’histoires autonomes sous l’égide « Elseworlds« .

Source : EW / Crédit ©Warner Bros