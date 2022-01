Black Adam : Dwayne Johnson coincé dans un « oeuf » pendant 10 heures (photos)

Dwayne Johnson partage des photos dans les coulisses de la production des effets spéciaux de Black Adam.

Le film Black Adam arrivera enfin dans les salles de cinéma en 2022 après des années passées en développement. Sur les réseaux sociaux, Dwayne Johnson a posté des images de lui durant la production du film.

L’acteur explique qu’il est resté assis pendant « 10 heures dans un « œuf » à tourner des séquences extrêmement compliquées où je ne peux bouger que mes yeux, ma tête et mes épaules en me concentrant sur des marques pas plus grosses qu’une pièce de monnaie – tout en jouant le rôle de #BlackAdam. »

Clairement, le réalisateur Jaume Collet Serra, utilise de nouvelles technologies révolutionnaires pour Black Adam, une chose que le producteur Hiram avait teasé l’an dernier dans une interview à Collider : « la technologie que nous utilisons pour faire voler Black Adam n’a jamais été utilisée auparavant. C’est complètement unique. Il était essentiel pour nous de nous assurer que cela se sentait spécial, authentique et réel. Jaume [Collet-Serra] a pris cela à cœur. Notre équipe d’effets spéciaux est lauréate d’Oscars et nous la mettons certainement au travail. »

Les détails du film sont aussi gardés secrets. Ce qu’on sait, c’est que Black Adam servira d’histoire d’origine pour le personnage, qui commence dans l’Égypte ancienne alors qu’il passe du statut d’esclave à celui de dirigeant tyrannique. Cependant, après une défaite écrasante, il reste en sommeil pendant des milliers d’années, mais finit par revenir dans le monde moderne.

En plus de Dwayne Johnson, le casting est composé d’Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) Quintessa Swindell (Cyclone), Sarah Shahi (Adrianna Tomaz) et Pierce Brosnan (Dr. Fate).

Jaume Collet-Serra est à la réalisation de Black Adam. Rendez-vous en salles le 27 juillet 2022.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros