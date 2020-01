Game of Thrones est la série la plus piratée en 2019

Pour la septième année consécutive, Game of Thrones était la série la plus piratée en 2019.

Qu’on aime ou qu’on aime pas la dernière saison de Games of Thrones, la série a été un énorme succès d‘audience que ce soit légalement ou illégalement. En effet, pour la septième année consécutive, la série de HBO a été la série la plus piratée en 2019. Même en 2018, quand aucun épisode inédit n’a été diffusé, la série était toujours au top des plus téléchargées illégalement.

Selon Torrentfreak, Games of Thrones est la série qui a eu le plus de succès, suivie de Chernoyl et The Mandalorian arrive en troisième position. C’est assez incroyable pour la série Star Wars, sachant qu’elle n’a démarré que le 12 novembre dernier. En moins de deux mois, la série de Disney+ a réussi à faire mieux que The Walking Dead qui est sixième de la liste.

La popularité de The Mandalorian sur le torrent est sans doute du au fait que Disney+ n’est pas encore disponible dans le monde entier. La majorité de l’Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Espagne) doit attendre le 31 mars pour voir la série légalement.

Avec la série terminée, on se demande qui prendra sa place dans les années à venir.

Top 10 des séries les plus piratées

1. Game of Thrones

2. Chernobyl

3. The Mandalorian

4. The Big Bang Theory

5. Vikings

6. The Walking Dead

7. The Flash

8. Rick and Morty

9. Supergirl

10. Arrow

Source : Torrentfreak / Crédit ©HBO