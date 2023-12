House of the Dragon : Un début de saison 2 très sombre selon George R.R. Martin

George R.R. Martin décrit un début de saison 2 très sombre pour House of the Dragon et tease de deux saisons supplémentaires.

Comme a son habitude, George R.R. Martin aime à discuter de la suite des événements en ce qui concerne l’univers de Game of Thrones. Sur son blog, l’auteur a révélé avoir eu un aperçu des deux premiers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon et les décrit comme « puissants, émotifs et déchirants ».

Martin confie : « Bien sûr, je ne suis guère objectif lorsque je parle de quoi que ce soit en rapport à mon propre travail », écrit l’auteur, qui est également producteur exécutif de House of the Dragon. « Mais je dois dire que j’ai trouvé les deux épisodes tout simplement géniaux. (Et ils ne sont même pas encore terminés). Sombre. Très sombre. Ils pourraient vous faire pleurer. (Je n’ai pas pleuré moi-même, mais un de mes amis l’a fait). »

Martin rapporte également qu’il « a passé deux jours enfermé dans une pièce » avec le showrunner Ryan Condal et les scénaristes de la série à discuter des saisons 3 et 4 de la saga fantastique. Pour mémoire : jusqu’à présent, House of the Dragon n’a été renouvelé que pour la saison 2.

Les conversations « ont été des discussions animées et amusantes, et nous avons fait du bon travail… même si deux jours n’étaient pas suffisants », écrit-il. « Il y a tellement de chemin à parcourir que je ne suis pas sûr que 20 jours auraient suffi. »

Martin ajoute que ce voyage était son premier sur les plateaux de House of the Dragon et il a été surpris. « … Rien de ce que j’ai vu ne peut être comparé aux décors Red Keep et Dragonstone qu’ils ont construits aux Leavesden Studios à Londres », dit-il. «ÉNORME, époustouflant et tellement réel que j’avais l’impression d’avoir traversé un portail temporel vers le Westeros médiéval.»

La saison 2 de House of the Dragon sera diffusée à l’été 2024. En attendant, (re)découvrez le premier trailer ici.

Source : GRR Martin Not a Blog / Crédit ©HBO