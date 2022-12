Black Panther Wakanda Forever : L’acteur qui fait un retour surprise brise son silence (spoiler)

L’acteur qui fait une apparition surprise dans Black Panther Wakanda Forever durant la scène du plan ancestral avec Shuri brise son silence. Spoilers.

Black Panther Wakanda Forever a déjà conquis le monde, le box-office battant des records pour Marvel Studios cette année. Wakanda Forever est déjà le film de super-héros le plus rentable de l’année et devrait officiellement dépasser 400 millions de dollars au box-office américain.

Le réalisateur Ryan Coogler a fait des choix clés dans le film, comme faire de Namor le principal antagoniste et changer tout son parcours et son passé. Il y a également une nouvelle Black Panther avec Shuri (Letitia Wright) prenant le relais après la mort tragique de Chadwick Boseman.

Lorsque le personnage entre dans le plan ancestral pour devenir Black Panther, elle finit par voir un membre de sa famille inattendu, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), faisant une apparition surprise. Jordan a nié qu’il ferait un retour pour la suite, mais il peut désormais être honnête sur son apparition. Lors d’une nouvelle interview accordée à Extra TV, l’acteur sort du silence sur son retour choc.

« J’ai dû mentir à ma famille », a révélé Jordan. « J’ai dû mentir à tout le monde … Je devais juste garder ça secret… Quand vous avez affaire à Marvel et des trucs comme ça, vous connaissez la routine. Alors vous devez juste, vous savez, nier, nier, nier, nier, nier jusqu’à la fin, ouais. »

« J’ai dû mentir à toute ma famille », a répété l’acteur dans une autre interview avec ET Online. « Vous voyez ce que Marvel m’a fait faire ? J’ai menti à toute ma famille, c’est fou. »

Un effet surprise voulu

Cette scène a clairement obtenu l’une des plus grosses réactions du public et c’était le but de Michael P. Shawver, le monteur du film : « C’est la meilleure partie de mon travail, pour être honnête avec vous. C’est peut-être la meilleure partie », a déclaré le monteur à SYFY WIRE dans sur le sujet de la subversion des attentes du public.

A ce stade du film, le public pense que Shuri sera réunie avec sa mère Ramonda (Angela Bassett) qui a été tuée plus tôt par Namor, mais c’est Killmonger qui se dévoile à la place. « C’était l’objectif », dit Shawver à propos de ce détournement de l’attention. « Mais il y avait beaucoup de détails [pour que ça marche]. Lupita, quand elle a la potion d’herbes en forme de cœur… nous voyons Shuri et Nakia dirent « Ramonda ». Nous avons mis cela dans l’esprit du public. De toute évidence, c’est elle que Shuri vient de perdre. Donc avec ça, ça créé une attente. »

La caméra tourne lentement autour du trône lui-même jusqu’à ce que Killmonger se révèle être celui qui y est assis. C’est une représentation inconsciente de la fureur, du chagrin et du désir de vengeance débridés de la princesse. « Ryan avait toujours voulu que les cheveux de Killmonger ressemblent à la couronne de Ramonda dans le plan où [Shuri] sort de l’eau », explique Shawver. « Donc, si vous regardez quand elle sort de l’eau, vous pouvez réellement voir cette forme circulaire, qui vous rappelle sa couronne. »

Killmonger insiste sur le fait que Shuri lui ressemble plus qu’elle ne veut l’admettre, mais cette dernière réfute son affirmation et, au réveil, ment sur qui elle a vu. L’idée de prendre le rôle du protecteur de Wakanda uniquement par vengeance revient lors de la bataille finale avec Namor. Alors qu’elle était empalée sur un rocher, Shuri se souvient de ce que Killmonger lui avait dit : « Est-ce que tu vas être noble comme ton frère ou prendre les choses en mains ? » C’est la motivation parfaite pour lutter contre la douleur, retirer la lance logée dans son abdomen et continuer à se battre.

Black Panther Wakanda Forever est actuellement en salles.

Source : ExtraTV, Syfy Wire / Crédit ©Marvel