Spider-Man No Way Home : Sony et Marvel ont promis à Jamie Foxx qu’il ne serait pas bleu

Sony Pictures et Marvel Studios ont promis à Jamie Foxx qu’il ne serait pas bleu dans Spider-Man No Way Home.

Dans quelques jours, Jamie Foxx reviendra dans le rôle d’Electro, cette fois dans l’univers cinématographique Marvel avec Spider-Man No Way Home. La dernière fois que l’acteur a joué le personnage, c’était dans The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb et il avait un look tout bleu qui était loin du costume des comics que les fans attendaient du personnage.

Dans une récente conversation avec Kevin Feige et Amy Pascal, Brandon Davis de ComicBook.com a discuté du changement d’apparence du personnage (il pense que le changement est dû à l’utilisation d’un réacteur) et les producteurs lui on dit que cela faisait partie des négociations avec Foxx.

Selon Pascal, les studios ont dû promettre à Foxx qu’il ne serait pas bleu s’il signait pour revenir. « Nous lui avons promis qu’il ne serait pas bleu,» a déclaré Pascal. Quant à la théorie que Davis a avancée, Feige a ajouté : « Je ne dirai pas que vous vous trompez. Je ne dirai pas non plus que vous avez raison. »

Foxx lui-même a évoqué le sujet douloureux d’être bleu, affirmant que la possibilité d’un nouveau look était un point majeur pour le faire revenir dans l’univers de Spider-Man.

« J’étais content, je connais Amy [Pascal] depuis des années, et de savoir ce qu’elle a fait avec cette franchise, et elle m’expliquait que ça allait être génial, et je n’avais pas besoin d’être bleu en ce qui concerne mon personnage, donc « tu vas être un peu plus cool. » (…) Je suis heureux que nous ayons pris un tout nouveau départ, un tout nouveau look », a récemment déclaré Foxx durant le panel du CCXP.

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui. Lizard (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) et Doc Ock (Alfred Molina) seront ces anciens ennemis en question.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Source : ComicBook / Crédit ©Sony/Marvel Studios