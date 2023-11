The Marvels : La dernière bande-annonce confirme un gros caméo (spoilers)

La bande-annonce finale de The Marvels confirme un gros caméo et donne des indices sur d’autres. Spoilers.

Le film The Marvels arrive demain dans les salles françaises et une bande-annonce finale US a été dévoilée par Marvel Studios, donnant aux fans un nouvel aperçu intéressant du film très attendu, notamment les caméos.

Attention : la suite contient des spoilers sur une apparition en particulier qui est confirmée dans la bande-annonce. C’est à vos risques et périls.

Non seulement le film est une suite de Captain Marvel, mais c’est aussi l’occasion de retrouver Kamala Khan découverte dans Miss Marvel et une Monica Rambeau adulte qui a fait ses débuts dans WandaVision.

La bande-annonce finale de Marvels présente un résumé du parcours de Carol Danvers dans le MCU, y compris son rôle dans Avengers : Endgame. Les images donnent également plus de scènes d’action de l’aventure de la phase 5 alors que les trois héroïnes unissent leurs forces contre leur méchante commune, Dar-Benn.

Alors qu’il y avait des rumeurs, la bande-annonce finale de The Marvels confirme officiellement que Tessa Thompson revient dans le MCU en tant que Valkyrie, suite à ses aventures dans Thor : Love and Thunder. Reste à savoir s’il ne s’agit que d’une apparition ou d’un rôle plus soutenu pour Valkyrie auprès des The Marvels. Il est tout de même étrange que Marvel Studios a décidé de montrer Valkyrie dans la bande-annonce finale juste avant la sortie en salles du film. Cela aurait été une belle surprise pour le public.

Un autre caméo majeur auquel on fait constamment allusion est celui des X-Men, qui pourrait éventuellement se faire dans The Marvels. Monica dit également qu’une « réalité différente est en train de s’infiltrer dans la notre », une phrase qui indique un nouvel univers/ nouvelle réalité avec peut-être d’autres héros à l’intérieur.

Enfin, un personnage mystérieux est repéré vers la fin de la bande-annonce de The Marvels, dont beaucoup pensent qu’il s’agit de Captain Marvel en tant que Binary. Quel que soit le personnage qui passe devant Monica, il porte un uniforme similaire à celui de Binary, mais il pourrait très bien s’agir de quelqu’un d’autre.

Réponse demain dans les salles.

The Marvels – Final trailer