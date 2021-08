The Suicide Squad : Caméo Gardiens de la Galaxie et un personnage a failli être supprimé

Un easter egg Gardiens de la Galaxie se cache dans The Suicide Squad et un des personnages principaux a failli ne pas être dans le film.

Alors que le film The Suicide Squad vient de sortir aux Etats-Unis en salles et sur HBO Max ce vendredi, les fans sont à l’affut du moindre détail et ils ont repéré quelque chose. Pom Klementieff qui joue Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie se cache dans le film durant une séquence rapide.

En effet, durant la mission de la Task Force X dans un bar de Corto Maltese, on aperçoit des danseuses sur la scène et l’une d’entre elle a les cheveux rouges et porte une robe de la même couleur. Il s’agit bien de Klementieff, qui en 2019, était sujette à une rumeur qui disait qu’elle serait dans le film. Son visage est à découvert mais elle est à peine reconnaissable et n’apparait que quelques secondes à l’écran.

Ailleurs, on apprend que l’un des personnages principaux a failli ne pas être dans le film. Un conflit d’emploi du temps a presque empêché Joel Kinnaman de reprendre le rôle de Rick Flag dans The Suicide Squad. Cinq ans après avoir joué le soldat américain dans le film de David Ayer, Kinnaman est de retour dans l’univers étendu de DC en tant que chef d’une nouvelle équipe de super-vilains recrutés par l’intransigeante Amanda Waller (Viola Davis).

Mais c’est son rôle d’astronaute Edward Baldwin dans la série Apple TV+ For All Mankind qui a presque empêché Kinnaman d’apparaître dans The Suicide Squad, qui a dû se tourner selon un certain calendrier pour tenir compte de l’engagement du réalisateur James Gunn pour Les Gardiens de la Galaxie 3.

« Ma manager, Shelley Browning, et mes agents, Boomer Malkin et Andrew Finkelstein, ont définitivement remporté l’Oscar des meilleurs agents pour cela parce que c’était une situation de planification vraiment, vraiment délicate », a déclaré Kinnaman au Hollywood Reporter. « Et je dois aussi beaucoup remercier Ron Moore [le créateur de For All Mankind] et tout le monde chez Apple pour leur aide. »

Le Studio Warner Bros. « était en première position » lors de la création du successeur autonome de Suicide Squad, a expliqué Kinnaman, « mais ils ne pouvaient pas bouger parce que c’était un si gros casting. »

« C’était donc une question de planification vraiment délicate, et il leur a fallu plusieurs mois pour trouver une solution », a ajouté l’acteur. « Il y avait en fait des gens chez Warner Bros. qui ont dit à James : « Nous devrons peut-être réécrire cela parce que le calendrier ne fonctionnera pas. » Donc j’étais définitivement sur le qui-vive, mais ensuite ils ont réussi. »

Kinnaman est très occupé puisqu’il a aussi joué dans la saison 4 de la série In Treatment qui est à voir sur OCS.

The Suicide Squad est actuellement dans les salles.

Source : THR, ScreenRant / Crédit ©Warner Bros