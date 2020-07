Bullet Train : Brad Pitt s’associe à David Leitch pour un thriller

Brad Pitt s’associe au réalisateur David Leitch pour le film Bullet Train, un thriller d’action.

Variety annonce la collaboration de Brad Pitt et David Leitch pour le film Bullet Train, un thriller d’action. Leitch sera à la réalisation et supervisera l’écriture du film qui a été confiée à Zak Olkwicz. Ce sera la prochaine réalisation de Leitch après Hobbs & Shaw.

Le film est basé sur le roman japonais « Maria Beetle » de l’auteur à succès Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa et Yuma Terada de CTB Inc., qui représentent Isaka, sont les producteurs exécutifs du projet.

Leitch et Kelly McCormick produiront Bullet Train par le biais de leur société 87North, avec Antoine Fuqua et Kat Samick. Brittany Morrissey est la productrice qui supervise le projet pour Sony Pictures.

Pou le moment, aucune date de production n’a encore été annoncée étant donné l’état actuel de la situation sanitaire dans le monde.

Brad Pitt a récemment été vu dans Ad Astra et Once Upon A Time in Hollywood, film pour lequel il a gagné son premier Oscar en tant qu’acteur. Il sera aussi bientôt dans Babylon, le prochain film de Damien Chazelle, avec Emma Stone.

