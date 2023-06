Spider-Man 4 : Tom Holland reviendra à une condition

Tom Holland partage sa condition pour revenir en tant que Peter Parker dans Spider-Man 4.

Suite au succès retentissant de Spider-Man : No Way Home en 2021, l’homme-araignée emblématique incarné par Tom Holland en live-action est absent du MCU. Mais rassurez-vous, il a récemment été confirmé qu’un film Spider-Man 4 était en développement chez Sony et Marvel.

Cependant, il semble que Tom Holland ne soit pas encore complètement à bord du film, ayant une condition qui sera difficile à remplir pour Marvel et Sony. Alors que Holland a confirmé qu’il avait eu des réunions sur son avenir dans le MCU, l’acteur fait toujours preuve de prudence pour reprendre le rôle.

Dans une interview avec Yahoo Entertainment (via Kevin Polowy), Holland, qui est actuellement en promo pour sa série Apple TV+ The Crowded Room, a brièvement parlé de Spider-Man 4 et de ce qu’il faudrait pour qu’il revienne pleinement en tant que Peter Parker. À moins qu’ils ne puissent surpasser Spider-Man: No Way Home, Holland dit que Peter Parker peut « s’en aller vers l’horizon ».

« Si nous ne trouvons pas un moyen de rivaliser avec le troisième, il s’élancera vers l’horizon »

Cette déclaration de Tom Holland confirme qu’il n’a peut-être pas encore signé pour ce quatrième volet. Un volet qui pourrait faire entrer Spider-Man dans l’histoire puisqu’aucune version du personnage en live-action n’a eu plus de trois films. Holland n’a pas tort, Spider-Man: No Way Home a placé la barre haute pour ce que les suites pourraient faire avec l’histoire de Peter, alors que la trilogie explore le multivers. Un autre film pourrait ternir ce que No Way Home a accompli

Mais si les deux studios ne trouvent pas d’idée solide qui pourrait emmener Spider-Man dans une autre trilogie, il serait peut-être judicieux que le prochain film tente de conclure l’histoire de Peter. Cela pourrait peut-être être l’occasion pour le MCU de présenter enfin Miles Morales en live-action, Sony Pictures envisageant déjà de donner au personnage son propre film solo.

Spider-Man 4 pourrait voir Holland terminer son voyage dans le MCU tout en ouvrant la voie à Miles pour continuer son héritage.

Source : Yahoo Entertainment / Crédit ©Marvel Studios, Sony Pictures