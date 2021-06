Matrix 4 : Christina Ricci a rejoint le film

Christina Ricci a été ajoutée discrètement au casting du film Matrix 4 avec Keanu Reeves.

Apparemment, Christina Ricci (La Famille Addams) fait partie du casting du film Matrix 4. Selon Collider, elle aurait été ajoutée au casting de manière discrète et la nouvelle vient tout juste de sortir. Cette nouvelle du casting provient d’un dossier de presse mis à jour publié par Warner Bros, mais les détails de son personnage restent inconnus.

Ricci rejoint un casting composé de favoris de la franchise comme Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) et Lambert Wilson (The Merovingian). Elle jouera également aux côtés de nouveaux venus dans la série, notamment Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra et Jonathan Groff.

Le film est également une réunion pour Ricci et la réalisatrice Lana Wachowski puisqu’elles ont travaillé ensemble sur le film Speed Racer.

Pour le moment, nous ne connaissons pas beaucoup de détails concernant The Matrix 4, mais cela reste l’un des films les plus attendus de l’année. Il faudra attendre la fin de l’année pour savoir ce que Wachowski a en réserve.

Matrix 4 sort le 15 décembre au cinéma.

Source : Collider / Crédit ©Evan Agostini/Invision/AP